ШІ-помічник Copilot тепер шукає файли на Windows 10 і 11 — краще й швидше за Windows Search

ШІ Copilot навчився шукати файли на ПК Windows 11 й 10

Microsoft розширює функціональні можливості Copilot. З останнім оновленням цей цифровий помічник отримав змогу шукати локальні файли на вашому комп’ютері, включно з тими, що синхронізуються з OneDrive. Раніше ця функція була доступна лише учасникам програми Windows Insider, а тапер розповсюджується серед всіх користувачів Windows 11 і навіть Windows 10. Трохи раніше Microsoft запустила пошуковик Copilot.

Після перших тестів враження журналістів ресурсу Windows Latest — доволі позитивні. Пошук працює швидко й напрочуд точно завдяки тому, що Copilot Search використовує стандартний індекс Windows Search. Тобто той самий, який, скажімо так, не завжди вражав стабільною якістю результатів, але в поєднанні з Copilot раптом ожив.

У проведених тестах Copilot успішно знаходив поширені типи файлів, які зазвичай відкриваються через стандартні програми Microsoft: docx, xlsx, ppt, txt, pdf та інші. Але якщо ви, наприклад, Flutter-розробник і шукаєте .dart — дарма сподіваєтесь. У цьому сенсі Copilot Search не є всемогутнім і не претендує на повноцінний файловий менеджер.

Сценарії використання прості, але корисні. Згадали, що тиждень тому редагували резюме, але забули, куди ви його зберегли? Якщо воно в межах дозволених Copilot папок (а це за замовчуванням — Documents і Downloads), то знайти його — кілька секунд. І так, межі доступу можна змінювати у налаштуваннях конфіденційності Windows.

Коли ви вводите запит на кшталт «знайди моє резюме» або «покажи останні Excel-файли», Copilot не вигадує нічого магічного. Він просто перетворює ваш запит людською мовою на типовий пошуковий запит для File Explorer. Наприклад, команда «знайди резюме з моїм ім’ям Mayank» перетворюється на щось типу:

filename:Mayank OR resume kind:NOT folder.

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Тобто він не аналізує вміст документів, а шукає у Windows Search (та OneDrive, якщо увімкнено синхронізацію) лише за іменем, типом і датою. І при цьому Copilot Search працює швидше за Windows Search. Якщо хочете, щоб Copilot читав вміст файлів — це можна окремо дозволити у налаштуваннях. Є й зручне доповнення — щойно знайдений документ можна одразу додати у вікно створення повідомлення і дати уточнюючий запит.

Варто зауважити, пошук Copilot за замовчуванням вимкнений — з міркувань приватності. Увімкнути його можна вручну в налаштуваннях Copilot. І для цього не треба мати підписку Copilot Pro. Функція вже поступово з’являється в оновленнях для всіх користувачів Windows 11 і та Windows 10.

Останнім часом Microsoft активно розвиває можливості Copilot. Нещодавно ШІ-помічник навчився бачити екран Windows 11.

Джерело: Windows Latest