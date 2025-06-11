ШІ прикидається студентами і краде кредити на освіту від особи реальних людей

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У США останнім часом фіксують хвилю шахрайств з використанням ШІ та оформленням кредитів на навчання від імені реальних людей, які навіть не здогадуються про це.

Шахраї використовують ботів на основі штучного інтелекту, видаючи себе за студентів і оформлюючи кредити на навчання на ім’я реальних людей. Зокрема, мешканка Сан-Франциско Хізер Бреді стала однієї з жертв подібного шахрайства.

До неї додому завітала поліція із запитаннями стосовно потенційного зарахування на навчання у коледжі в Арізоні. Жінка ніколи не подавала подібної заявки, однак шахраї використали її персональні дані для отримання державної допомоги на навчання.

Пізніше Бреді з’ясувала, що на її ім’я було оформлено студентський кредит на cуму у понад $9 тис. Вона ніколи не відвідувала заняття, на оплату яких був оформлений цей кредит.

Проблема ускладнюється тим, що онлайн-заняття у США стають все більш популярними, а більш досконалі інструменти на базі ШІ дозволяють шахраям автоматизувати процес подачі заявок та викрадених персональних даних у підроблених документах.

Ці фейкові студенти, за яких видають себе ШІ-боти, здатні заповнювати та подавати заяви, записуватись на заняття, брати участь у курсових роботах і навіть відправляти виконані завдання без участі людини. У деяких випадках викладачі дізнавались, що майже ніхто з їхніх студентів не є реальною особою. При цьому реальні студенти не можуть записатись на заняття, оскільки ШІ-боти вже позаймали всі місця.

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За інформацією Associated Press, у 2024 році громадські коледжі у Каліфорнії повідомили про 1,2 млн підозрілих заяв, які призвели до понад 220 тис. фейкових зарахувань. За 2024 рік система вищої освіти США втратила $11,1 млн через подібні шахрайські схеми.

Громадські коледжі особливо вразливі, оскільки в них нижча плата за навчання, у зв’язку з цим більша частина грантів та кредитних коштів йде безпосередньо студентам на витрати на проживання. Вейн Чоу колись відвідував заняття у коледжі De Anza Community College. Раптом йому надійшло повідомлення про навчальний курс, на який він ніколи не записувався. Шахраї використали його номер соцстрахування щоб отримати $1,4 тис., а ШІ-бот відправляв виконанне домашнє завдання від його імені.

Бріттні Нельсон, власниця малого бізнесу в Луїзіані, виявила, що на її ім’я було взято кредити для шкіл, які вона ніколи не відвідувала. Незважаючи на те, що вона ретельно відстежувала свою кредитну історію і захищала свою особистість, вона витратила два роки на те, щоб позбавитися шахрайського боргу.

Представники коледжів заявляють, що не мають реальних повноважень для протидії цим шахрайським схемам. Цим мають займатись федеральні агентства. Міносвіти США нещодавно вдалось до тимчасового заходу, що вимагає від осіб, які вперше звертаються за федеральною допомогою, підтвердити свою особу за допомогою виданого урядом посвідчення.

Серед нещодавніх судових переслідувань шахраїв, справа чоловіка з Техасу, звинувачуваного в організації шахрайської схеми на суму у $1,5 млн. Ще один житель Техасу зізнався у використанні імен в’язнів для отримання допомоги на суму у $650 тис. Житель Нью-Йорка, який визнав себе винним у десятирічному шахрайстві на суму $450 тис. доларів.

Джерело: TechSpot