Небінарні з Китаю: новий тип процесорів ШІ вперше в світі йде у виробництво

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Китай першим у світі запустив масове виробництво небінарних чипів на базі ШІ, застосувавши їх в авіації та виробництві.

Зазначається, що команда науковців з Університету Бейхан у Пекіні під керівництвом професора Лі Хонге створила чип на базі штучного інтелекту, який вирішує ключові проблеми старих систем, поєднуючи двійкову систему обчислень з випадковою або ж імовірнісною. Це дозволило забезпечити високу відмовостійкість та енергоефективність. До того ж Китай таким чином успішно реалізує власну стратегію з плавного обходу санкцій США на чипи.

Професор Лі Хонге пояснює, що ключовими проблемами сучасних чипів залишаються занадто велике споживання енергії і погана адаптація зі старими системами. Науковці займаються вирішенням цих проблем з 2022 року.

Двійкова система, що використовується у комп’ютерах у всьому світі, використовує змінні в нулях та одиницях для проведення обчислень. Імовірнісні обчислення використовують сигнали високої напруги, вимірюючи їх упродовж заданого часу для генерації різних значень. Цей метод потребує меншої кількості обладнання і вже застосовувався у сферах обробки зображень та процесах навчання моделей ШІ. Однак є і вагомий недолік, на обробку інформації необхідно більше часу.

На базі імовірнісних обчислень китайські науковці під керівництвом професора Лі розробили чип на базі ШІ для сенсорного екрану та дисплею, використовуючи 110-нанометрову технологію провідного китайського виробника мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation. Після цього науковці розробили ще один чип, використовуючи 28-нм КМОП-процесс. Чип призначений для глибокого навчання моделей ШІ.

Свій новий алгоритм китайські науковці назвали «Гібридним стохастичним числом», він поєднує двійкову систему з імовірнісною для підвищення продуктивності. Окрім цього, у чипах містяться алгоритми обчислень в пам’яті, які зменшують необхідність постійного переміщення даних між пам’яттю та процесорами, що сприяє енергозбереженню та підвищує продуктивність.

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Китайські науковці розмістили чип на сокристалі, що дозволило об’єднувати різні обчислювальні блоки для одночасної обробки кількох задач. Наразі чіп використовується в інтелектуальних системах управління, таких як сенсорні екрани, де він фільтрує фоновий шум, щоб виявляти більш слабкі сигнали і покращувати взаємодію користувачів з пристроями.

За словами професора Лі, зараз команда під його керівництвом розробляє спеціальний набор інструкцій та дизайн, адаптований для гібридних імовірнісних обчислень. Вони планують використовувати чіп у таких областях, як обробка мови та зображень, прискорення великих моделей ШІ та вирішення інших складних завдань.

Джерело: Interesting Engineering

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