Штрафи ТЦК у «Дії» — роз’яснення Міноборони для українців, які не оновили дані до 17 липня

16 липня сплив термін, виділений нардепами на оновлення військовозобов’язаними громадянами своїх військово-облікових даних. Отже, тепер ті громадяни, які не оновили свої дані в ТЦК, отримуватимуть штрафи. Дізнатися про них можна буде в застосунку “Дія”. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері “Радіо Свобода”.

За його словами, штрафи не будуть виставлятися автоматично всім військовозобов’язаним, хто не встиг або не захотів оновити свої дані. Ба більше, не варто очікувати появи перших штрафів вже з 17 липня. Дмитро Лазуткін зазначив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від трьох місяців до року. А про сам штраф можна буде дізнатися “так само як і про штраф за перевищення швидкості”.

“Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф – це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку “Дія” можна буде це зробити”, – запевнив Лазуткін.

Водночас у Міністерстві оборони нагадали, що з 17 липня оновити військово-облікові дані й надалі можна в ТЦК та СП і в застосунку “Резерв+”. Однак несвоєчасне самостійне оновлення не звільняє від штрафу, оскільки законодавчо визначений 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився. Сума штрафу становить від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.