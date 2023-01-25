SK hynix представила LPDDR5T — найшвидшу пам’ять для мобільних пристроїв зі швидкістю передачі даних до 9,6 Гбіт/с

Компанія SK hynix оголосила про розробку найшвидшої у світі мобільної пам’яті DRAM LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo) та надала клієнтам зразки продуктів.

Пам’ять LPDDR5T працює зі швидкістю передачі даних 9,6 Гбіт/с, на 13% швидше за LPDDR5X, представлену у листопаді 2022 року. Щоб підкреслити максимальну швидкість продукту, SK hynix додала Turbo у кінець стандартного імені LPDDR5. Нова пам’ять для портативних пристроїв працює в діапазоні наднизьких напруг від 1,01 до 1,12 В та відрізняється високою швидкістю та наднизьким енергоспоживанням.

«Компанія довела технологію до вищої межі швидкості всього за два місяці після впровадження LPDDR5X, мобільної DRAM зі швидкістю 8,5 Гбіт/с, представленої на ринку в листопаді 2022 року. Ми зміцнимо своє лідерство на ринку мобільної пам’яті DRAM, надавши продукти з різною місткістю зберігання, які відповідають потребам клієнтів».

SK hynix заявила, що надала клієнтам зразки мультичипових пристроїв місткістю 16 ГБ, що об’єднують кілька чіпів LPDDR5T. Пристрій може обробляти 77 ГБ даних за секунду. Компанія планує розпочати масове виробництво LPDDR5T з використанням техпроцесу 1а, четвертого покоління 10-нм технології, у другій половині року.

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Як і в попередньому поколінні, SK hynix інтегрувала процес HKMG (High-K Metal Gate) 2 в останній продукт, що дозволило новому продукту забезпечити найкращу продуктивність. Компанія очікує, що LPDDR5T “очолить ринок до розробки пам’яті наступного покоління LPDDR6”.

SK hynix очікує, що застосування LPDDR5T вийде за рамки смартфонів та охопить напрямок штучного інтелекту (ШІ), машинне навчання та доповнену/віртуальну реальність (AR/VR).

Джерело: SK hynix