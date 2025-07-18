Скільки заробляють фахівці ШІ у Microsoft? У мережу потрапила таблиця

У 2025 році конкуренція за таланти в галузі штучного інтелекту досягла нового рівня, і Microsoft — одна з компаній, яка платить найщедріше. Водночас її внутрішня культура переживає трансформацію: інтенсивна робота, скорочення кадрів і ставка на ШІ докорінно змінюють бізнес. Новий звіт розкрив інформацію про те, скільки отримують працівники Microsoft — від інженерів-програмістів до спеціалістів з обробки даних.
Чи завжди рівень зарплати залежить від продуктивності? Це складне питання. У кожного свої причини працювати — хтось прагне самореалізації, хтось просто зводить кінці з кінцями, а для когось це покликання. Але якими б не були особисті мотиви, оплата праці лишається одним із ключових чинників.
За даними спеціального червневого звіту Microsoft Work Trend Index, більшість працівників компанії живуть у режимі нескінченного робочого дня й змушені брати роботу ще й додому. Робочі завдання переносяться на вечір, вихідні втрачають межі, а неділя дедалі частіше перетворюється на ще один понеділок. Баланс між роботою та особистим життям серйозно порушено. Але якщо відкласти питання емоцій і розглянути лише фінансову сторону, що саме пропонує Microsoft своїм працівникам?
Корпорація вже близька до ринкової капіталізації в $4 трлн — і це означає не лише зростання прибутків, а й зростання витрат на кадри. За даними Business Insider, компанія щедро винагороджує своїх фахівців. Звіт охоплює приблизно 5400 поданих вакансій у першому кварталі 2025 року.
Ще торік витік документів вказував: співробітники в підрозділі ШІ отримують суттєво більше, ніж колеги з інших напрямів. В середньому розробник у сфері ШІ може заробляти до $377,6 тис. на рік, що майже на $120 тис. більше, ніж середній працівник в галузі Azure.
Це підтверджує фокус компанії на розвитку ШІ. Окремі дані свідчать: частину команди з Microsoft Teams було перекинуто на проєкти, пов’язані з Copilot — на тлі вимог регуляторів розділити Teams і пакет Office 365 через підозру в недобросовісній конкуренції.
Також повідомляється, що інженери з машинного навчання в команді LinkedIn можуть розраховувати на компенсацію до $336 тис. на рік. А як відомо, генеративний ШІ — це саме продукт машинного навчання, яке базується на великих масивах даних.
Діапазон зарплат Microsoft за напрямами:
- Прикладні науки: від $127 200 до $261 103
- Бізнес-аналітика: від $159 300 до $191 580
- Бізнес-планування: від $117 200 до $201 900
- Управління бізнес-програмами: від $102 380 до $195 100
- Хмарна інженерія мереж: від $122 700 до $220 716
- Архітектура хмарних рішень: від $130 000 до $207 285
- Управління будівельними проєктами: від $150 000 до $193 690
- Інженерія взаємодії з клієнтами: від $126 422 до $239 585
- Управління програмами взаємодії з клієнтами: від $141 865 до $201 508
- Архітектура клієнтських рішень: від $122 730 до $225 000
- Аналіз даних: від $132 385 до $205 000
- Управління дата-центрами: від $115 000 до $176 900
- Інженерія даних: від $144 855 до $264 000
- Наука про дані: від $121 200 до $274 500
- Планування попиту: від $147 000 до $204 550
- Архітектура цифрових хмарних рішень: від $155 085 до $217 589
- Електротехніка: від $138 995 до $247 650
- Фінансовий аналіз: від $91 100 до $213 800
- Інженерія апаратного забезпечення: від $136 000 до $270 641
- Дизайн продуктів: від $125 100 до $208 058
- Управління продуктами: від $122 800 до $250 000
- Маркетинг продуктів: від $113 350 до $213 200
- Наукові дослідження: від $146 054 до $208 000
- Дослідження у прикладних і аналітичних науках: від $85 821 до $208 800
- Сервісна інженерія: від $130 080 до $182 500
- Інженерія мікросхем: від $116 334 до $275 000
- Інженерія надійності сайтів: від $135 100 до $236 670
- Програмна інженерія: від $82 971 до $284 000
- Фахівці з галузевих рішень: від $144 000 до $209 300
- Планування постачання: від $131 300 до $193 270
- Управління технічними програмами: від $120 900 до $238 000
- Консультації з техпідтримки: від $114 290 до $153 984
- Інженерія техпідтримки: від $80 371 до $176 606
- Фахівці з технологій: від $168 800 до $200 000
- UX-дослідження: від $138 560 до $177 148
Що цікаво, цей фінансовий підйом відбувається на фоні масштабних звільнень: лише з початку 2025 року Microsoft скоротила близько 15 300 працівників у різних підрозділах — від продажів до техпідтримки й розробки.
Юлія Льюсон, президентка напрямку Developer Division та GitHub, нещодавно надіслала керівникам лист, у якому наголосила: використання внутрішніх ШІ-інструментів, зокрема GitHub Copilot, тепер є частиною оцінки ефективності працівників.
«Штучний інтелект тепер є фундаментальною частиною нашої роботи. Так само, як співпраця, мислення на основі даних та ефективна комунікація, використання ШІ більше не є необов’язковим — воно є основою кожної ролі та кожного рівня».
Ще один показовий приклад ефективності ШІ — інтеграція цієї технології у контактні центри Microsoft. Це дозволило заощадити до $500 млн лише у 2024 році, збільшивши продуктивність обслуговування.
Цікаво, що інший техгігант — NVIDIA — хоч і платить не менше, але відомий інтенсивністю роботи своїх команд. За словами джерел, співробітники компанії «працюють до знемоги», хоча й отримують за це винятково вигідні умови, які називають «золотими кайданами».
Джерело: windowscentral
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