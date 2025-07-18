Скільки заробляють фахівці ШІ у Microsoft? У мережу потрапила таблиця

ШІ-фахівці Microsoft заробляють понад $300 тис. на рік — але робочий день не закінчується

У 2025 році конкуренція за таланти в галузі штучного інтелекту досягла нового рівня, і Microsoft — одна з компаній, яка платить найщедріше. Водночас її внутрішня культура переживає трансформацію: інтенсивна робота, скорочення кадрів і ставка на ШІ докорінно змінюють бізнес. Новий звіт розкрив інформацію про те, скільки отримують працівники Microsoft — від інженерів-програмістів до спеціалістів з обробки даних.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Чи завжди рівень зарплати залежить від продуктивності? Це складне питання. У кожного свої причини працювати — хтось прагне самореалізації, хтось просто зводить кінці з кінцями, а для когось це покликання. Але якими б не були особисті мотиви, оплата праці лишається одним із ключових чинників.

За даними спеціального червневого звіту Microsoft Work Trend Index, більшість працівників компанії живуть у режимі нескінченного робочого дня й змушені брати роботу ще й додому. Робочі завдання переносяться на вечір, вихідні втрачають межі, а неділя дедалі частіше перетворюється на ще один понеділок. Баланс між роботою та особистим життям серйозно порушено. Але якщо відкласти питання емоцій і розглянути лише фінансову сторону, що саме пропонує Microsoft своїм працівникам?

Корпорація вже близька до ринкової капіталізації в $4 трлн — і це означає не лише зростання прибутків, а й зростання витрат на кадри. За даними Business Insider, компанія щедро винагороджує своїх фахівців. Звіт охоплює приблизно 5400 поданих вакансій у першому кварталі 2025 року.

Ще торік витік документів вказував: співробітники в підрозділі ШІ отримують суттєво більше, ніж колеги з інших напрямів. В середньому розробник у сфері ШІ може заробляти до $377,6 тис. на рік, що майже на $120 тис. більше, ніж середній працівник в галузі Azure.

Це підтверджує фокус компанії на розвитку ШІ. Окремі дані свідчать: частину команди з Microsoft Teams було перекинуто на проєкти, пов’язані з Copilot — на тлі вимог регуляторів розділити Teams і пакет Office 365 через підозру в недобросовісній конкуренції.

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Також повідомляється, що інженери з машинного навчання в команді LinkedIn можуть розраховувати на компенсацію до $336 тис. на рік. А як відомо, генеративний ШІ — це саме продукт машинного навчання, яке базується на великих масивах даних.

Діапазон зарплат Microsoft за напрямами:

Прикладні науки: від $127 200 до $261 103

Бізнес-аналітика: від $159 300 до $191 580

Бізнес-планування: від $117 200 до $201 900

Управління бізнес-програмами: від $102 380 до $195 100

Хмарна інженерія мереж: від $122 700 до $220 716

Архітектура хмарних рішень: від $130 000 до $207 285

Управління будівельними проєктами: від $150 000 до $193 690

Інженерія взаємодії з клієнтами: від $126 422 до $239 585

Управління програмами взаємодії з клієнтами: від $141 865 до $201 508

Архітектура клієнтських рішень: від $122 730 до $225 000

Аналіз даних: від $132 385 до $205 000

Управління дата-центрами: від $115 000 до $176 900

Інженерія даних: від $144 855 до $264 000

Наука про дані: від $121 200 до $274 500

Планування попиту: від $147 000 до $204 550

Архітектура цифрових хмарних рішень: від $155 085 до $217 589

Електротехніка: від $138 995 до $247 650

Фінансовий аналіз: від $91 100 до $213 800

Інженерія апаратного забезпечення: від $136 000 до $270 641

Дизайн продуктів: від $125 100 до $208 058

Управління продуктами: від $122 800 до $250 000

Маркетинг продуктів: від $113 350 до $213 200

Наукові дослідження: від $146 054 до $208 000

Дослідження у прикладних і аналітичних науках: від $85 821 до $208 800

Сервісна інженерія: від $130 080 до $182 500

Інженерія мікросхем: від $116 334 до $275 000

Інженерія надійності сайтів: від $135 100 до $236 670

Програмна інженерія: від $82 971 до $284 000

Фахівці з галузевих рішень: від $144 000 до $209 300

Планування постачання: від $131 300 до $193 270

Управління технічними програмами: від $120 900 до $238 000

Консультації з техпідтримки: від $114 290 до $153 984

Інженерія техпідтримки: від $80 371 до $176 606

Фахівці з технологій: від $168 800 до $200 000

UX-дослідження: від $138 560 до $177 148

Що цікаво, цей фінансовий підйом відбувається на фоні масштабних звільнень: лише з початку 2025 року Microsoft скоротила близько 15 300 працівників у різних підрозділах — від продажів до техпідтримки й розробки.

Юлія Льюсон, президентка напрямку Developer Division та GitHub, нещодавно надіслала керівникам лист, у якому наголосила: використання внутрішніх ШІ-інструментів, зокрема GitHub Copilot, тепер є частиною оцінки ефективності працівників.

«Штучний інтелект тепер є фундаментальною частиною нашої роботи. Так само, як співпраця, мислення на основі даних та ефективна комунікація, використання ШІ більше не є необов’язковим — воно є основою кожної ролі та кожного рівня».

Ще один показовий приклад ефективності ШІ — інтеграція цієї технології у контактні центри Microsoft. Це дозволило заощадити до $500 млн лише у 2024 році, збільшивши продуктивність обслуговування.

Цікаво, що інший техгігант — NVIDIA — хоч і платить не менше, але відомий інтенсивністю роботи своїх команд. За словами джерел, співробітники компанії «працюють до знемоги», хоча й отримують за це винятково вигідні умови, які називають «золотими кайданами».

Джерело: windowscentral