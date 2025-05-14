Microsoft звільняє понад 6000 людей на користь ШІ — найбільше скорочення з 2023 року

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Microsoft оголосила про скорочення близько 6000 співробітників — це майже 3% усієї команди компанії. І вони можуть дякувати ШІ.

Звільнення торкнуться усіх підрозділів, включаючи міжнародні офіси та дочірні компанії на кшталт LinkedIn. Цього разу акцент на скорочення торкнеться саме управлінських рівнів. Ще у квітні фіндиректора Microsoft Емі Худ натякала, що вони хочуть підвищити гнучкість компанії шляхом скорочення рівнів з меншою кількістю менеджерів. А зараз речник компанії Піт Вуттон пояснив, що масштабні звільнення це частина «організаційних змін» для «успіху на динамічному ринку».

Під ніж підуть і співробітники в штаб-квартирі Microsoft у Редмонді — близько 2000 людей, згідно з поданою державною заявою. Звільнення мають початися 13 липня. Загалом компанія звітувала, що станом на червень минулого року в ній працювали 228 000 людей по всьому світу, з яких 55% — у США.

Техногігант не приховує, що ШІ дозволяє зекономити на персоналі. CFO Білл Дафф казав, що компанія «економить сотні млн доларів на рік», використовуючи ШІ для підтримки клієнтів і зменшення потреби у взаємодії з людьми. Штучний інтелект використовують для автоматизації аналізу угод на відповідність вимогам, створенню маркетингових матеріалів та інших завдань.

Разом з тим компанія регулярно переорієнтовує працівників від застарілих напрямків до ініціатив, що набирають обертів. Кілька тижнів тому Microsoft попередила співробітників, що залучатиме сторонні компанії для роботи з малим і середнім бізнесом. Частину технічних команд також вже реструктуризували.

Microsoft не єдина: цього року про скорочення оголосили й інші техногіганти. Meta заявила про зменшення 5% штату з одночасним набором нових кадрів. Salesforce скоротила понад 1000 людей, щоб відкрити вакансії, орієнтовані на штучний інтелект.

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Отже, крок компанії став найбільшим скороченням робочих місць у Microsoft з початку 2023 року. Два роки тому компанія звільнила понад 10 000 фахівців, зокрема в команді HoloLens і в інших апаратних напрямах. У січні 2024-го під скорочення потрапили 1900 працівників з підрозділів Activision Blizzard і Xbox. А в травні того ж року компанія закрила кілька студій — зокрема Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) і Arkane Austin (Redfall). Tango згодом ожила через партнерство з Krafton. У вересні ще 650 працівників Xbox потрапили під реструктуризацію після купівлі Activision Blizzard.

Але все одно компанія залишається прибутковою попри звільнення: Microsoft уже чотири квартали поспіль перевищує прогнози Волл-стріт. У березні 2024 року штат навіть був на 2% більший, ніж рік тому.

Джерело: Bloomberg / The Verge