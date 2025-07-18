Microsoft на зльоті до $4 трлн: стрімке зростання капіталізації на тлі звільнень та впровадження ШІ

Microsoft на межі капіталізації $4 трлн / Depositphotos

Нещодавно NVIDIA стала першою компанією, якій вдалося досягти ринкової капіталізації у $4 трлн. Навіть президент США Дональд Трамп привітав керівника «зеленої» компанії з цим досягненням. Та невдовзі цей бар’єр може взяти ще й Microsoft.

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З початку цього року ціна акцій Microsoft зросла на понад 19%, суттєво випередивши ринок. За рівнем ринкової капіталізації Microsoft наблизилася до $3,782 трлн, тоді як NVIDIA вже перетнула позначку в $4,179 трлн. Apple, яка ще нещодавно була лідером з капіталізації, зупинилась на $3,1 трлн. При цьому дедалі більше інвесторів сумнівається в її здатності втриматись у грі, де домінує штучний інтелект.

Зростання Microsoft багато в чому пояснюється її позицією на ринку хмарних технологій. NVIDIA постачає ключове обладнання для центрів обробки даних, а Microsoft забезпечує хмарну інфраструктуру через Azure та співпрацю з OpenAI. Саме ця співпраця підтримує роботу сотень тисяч клієнтів Azure і мільйонів користувачів їхніх сервісів. Навіть Apple, за даними ЗМІ, використовує Azure та моделі OpenAI для деяких функцій своїх продуктів — і це підтверджує вдалу стратегію Сатьї Наделли, яка орієнтована на хмарні рішення.

Окрім хмар, Microsoft активно розвиває бізнес на основі підписок — від Microsoft 365 до Xbox Game Pass. Така модель дає стабільний дохід, менш залежний від ринкових коливань і споживчої поведінки. Разом зі зростанням доходів, прибутку, дивідендів також зростає і ціна акцій компанії.

Проте деякі ризики все ж існують. Частина аналітиків вважає акції Microsoft переоціненими, і, можливо, саме це пов’язано із хвилею звільнень у 2024 році. Збільшення прибутку на одного працівника — один зі способів утримати високу вартість акцій. Але така тактика може мати зворотний ефект у довгостроковій перспективі: страждає мораль працівників, погіршується якість продуктів.

Наприклад, Windows, Xbox, Surface та інші продукти для споживачів останнім часом мало оновлювались або втрачали динаміку розвитку. Це створює ризики для диверсифікації бізнесу. Схоже, керівництво компанії зосередилося саме на стратегії підвищенні ціни акцій. Це зрозуміло, адже пакети оплати праці керівників часто прив’язані до акцій. Проте незрозуміло, чи враховує ця стратегія фактичне забезпечення високої якості продуктів.

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Другу позицію Microsoft у хмарному бізнесі також не можна вважати гарантованою. Google та інші конкуренти активно вкладаються у хмари та власні ШІ-моделі, тоді як Microsoft покладається на партнерство з OpenAI. Якщо з’являться нові проривні ШІ-продукти, це може змінити розстановку сил. До того ж, аналітики все частіше обговорюють потенційний вплив автономних агентних ШІ, які здатні повністю замінити людину, — і це вже загроза для корпоративного ПЗ Microsoft.

Попри ці виклики, Microsoft демонструє гнучкість і здатність адаптуватися до нових реалій. Її бізнес-модель B2B залишається основою стабільності, і саме вона, найімовірніше, допоможе компанії перетнути межу у $4 трильйони в найближчі тижні або місяці.

Источник: windowscentral