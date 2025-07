Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox

2 липня Microsoft оголосила про звільнення 9 000 працівників — це приблизно 4% загальної чисельності компанії. Майже половина цих скорочень припала на ігровий підрозділ.

Напередодні ширилися чутки про масові звільнення, і от їх зазнали Xbox Game Studios, ZeniMax, Blizzard, Turn 10, Rare та інші команди. Одне з найгучніших рішень — повне закриття студії The Initiative, яка працювала над перезапуском Perfect Dark. Закриту нині студію створили у 2018 році з ветеранів індустрії, включно з Дарреллом Галлахером, відомим завдяки Tomb Raider. Після семи років розробки, партнерства з Crystal Dynamics та показу геймплею на Xbox Showcase 2024, проєкт згорнули.

Крім цього, компанія скасувала Everwild (нову гру від Rare) і MMO Blackbird від ZeniMax Online, яку розробляли ще з 2018 року як наступника The Elder Scrolls Online. Разом з тим закрито кілька неанонсованих проєктів. Також підтверджено масштабні скорочення в інших командах, зокрема:

Nearly 50% of staff at Forza Motorsport studio Turn 10 has been laid off, as per source shared via Jason Schreier.

According to total employee estimates that could be anywhere between 100-150 people. pic.twitter.com/zQAi1uQheZ

— MauroNL (@MauroNL3) July 2, 2025