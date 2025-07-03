Новини IT-бізнес 03.07.2025 о 11:32 comment views icon

Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox
Depositphoto / Microsoft

2 липня Microsoft оголосила про звільнення 9 000 працівників — це приблизно 4% загальної чисельності компанії. Майже половина цих скорочень припала на ігровий підрозділ.

Напередодні ширилися чутки про масові звільнення, і от їх зазнали Xbox Game Studios, ZeniMax, Blizzard, Turn 10, Rare та інші команди. Одне з найгучніших рішень — повне закриття студії The Initiative, яка працювала над перезапуском Perfect Dark. Закриту нині студію створили у 2018 році з ветеранів індустрії, включно з Дарреллом Галлахером, відомим завдяки Tomb Raider. Після семи років розробки, партнерства з Crystal Dynamics та показу геймплею на Xbox Showcase 2024, проєкт згорнули.

Крім цього, компанія скасувала Everwild (нову гру від Rare) і MMO Blackbird від ZeniMax Online, яку розробляли ще з 2018 року як наступника The Elder Scrolls Online. Разом з тим закрито кілька неанонсованих проєктів. Також підтверджено масштабні скорочення в інших командах, зокрема:

  • Turn 10 — звільнено близько 50% команди, яка працювала над Forza Motorsport;
  • Blizzard — скорочення торкнулися кількох підрозділів;
  • Raven Software (Call of Duty) — підтверджено хвилю звільнень;
  • ZeniMax Europe — повідомлено про скорочення в європейських офісах.

Хоча скорочення найбільше зачепило ігровий напрям, Microsoft наголосила, що Xbox — не основна жертва. За їхніми даними, ігровий підрозділ втратив менше половини зі звільнених працівників, а решта припала на інші напрямки. Microsoft підкреслила, що попри скорочення, в розробці залишається понад 40 ігрових проєктів.

Водночас стало відомо про кілька добровільних виходів. Студію Rare залишив Грегг Мейлз — режисер Banjo Kazooie і Sea of Thieves. Також з компанії пішов багаторічний директор The Elder Scrolls Online і голова ZeniMax Online Studios Метт Фріор.

Паралельно з цим, в інтернеті зʼявились чутки, що бос Microsoft Gaming Філ Спенсер може піти у відставку після запуску нового покоління Xbox, а його місце займе Сара Бонд. Проте офіційний речник Microsoft заявив The Verge, що «Філ не збирається йти на пенсію найближчим часом».

Компанія заявляє, що працює з постраждалими співробітниками, надає вихідні виплати та пропонує пріоритет при поданні на нові вакансії всередині Xbox Gaming. Зазначимо, що півтори місяці назад Microsoft звільнила понад 6 000 людей на користь ШІ, що стало найбільшим скороченням з 2023 року. Але тепер компанія перевищила число на третину.

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Джерело: Games Radar / Games Industry

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