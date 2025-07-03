Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox

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2 липня Microsoft оголосила про звільнення 9 000 працівників — це приблизно 4% загальної чисельності компанії. Майже половина цих скорочень припала на ігровий підрозділ.

Напередодні ширилися чутки про масові звільнення, і от їх зазнали Xbox Game Studios, ZeniMax, Blizzard, Turn 10, Rare та інші команди. Одне з найгучніших рішень — повне закриття студії The Initiative, яка працювала над перезапуском Perfect Dark. Закриту нині студію створили у 2018 році з ветеранів індустрії, включно з Дарреллом Галлахером, відомим завдяки Tomb Raider. Після семи років розробки, партнерства з Crystal Dynamics та показу геймплею на Xbox Showcase 2024, проєкт згорнули.

Крім цього, компанія скасувала Everwild (нову гру від Rare) і MMO Blackbird від ZeniMax Online, яку розробляли ще з 2018 року як наступника The Elder Scrolls Online. Разом з тим закрито кілька неанонсованих проєктів. Також підтверджено масштабні скорочення в інших командах, зокрема:

Turn 10 — звільнено близько 50% команди, яка працювала над Forza Motorsport;

Blizzard — скорочення торкнулися кількох підрозділів;

Raven Software (Call of Duty) — підтверджено хвилю звільнень;

ZeniMax Europe — повідомлено про скорочення в європейських офісах.

Nearly 50% of staff at Forza Motorsport studio Turn 10 has been laid off, as per source shared via Jason Schreier. According to total employee estimates that could be anywhere between 100-150 people. pic.twitter.com/zQAi1uQheZ — MauroNL (@MauroNL3) July 2, 2025

Хоча скорочення найбільше зачепило ігровий напрям, Microsoft наголосила, що Xbox — не основна жертва. За їхніми даними, ігровий підрозділ втратив менше половини зі звільнених працівників, а решта припала на інші напрямки. Microsoft підкреслила, що попри скорочення, в розробці залишається понад 40 ігрових проєктів.

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Водночас стало відомо про кілька добровільних виходів. Студію Rare залишив Грегг Мейлз — режисер Banjo Kazooie і Sea of Thieves. Також з компанії пішов багаторічний директор The Elder Scrolls Online і голова ZeniMax Online Studios Метт Фріор.

Паралельно з цим, в інтернеті зʼявились чутки, що бос Microsoft Gaming Філ Спенсер може піти у відставку після запуску нового покоління Xbox, а його місце займе Сара Бонд. Проте офіційний речник Microsoft заявив The Verge, що «Філ не збирається йти на пенсію найближчим часом».

EXCLUSIVE: Phil Spencer will be retiring from his role as CEO of Microsoft Gaming after the launch of the next generation Xbox. Phil Spencer is working closely with Sarah Bond and her team to ensure a smooth transition for her take over as CEO of Microsoft Gaming once he… pic.twitter.com/LDqB4BW8ER — Hope (@TheGhostOfHope) July 2, 2025

Компанія заявляє, що працює з постраждалими співробітниками, надає вихідні виплати та пропонує пріоритет при поданні на нові вакансії всередині Xbox Gaming. Зазначимо, що півтори місяці назад Microsoft звільнила понад 6 000 людей на користь ШІ, що стало найбільшим скороченням з 2023 року. Але тепер компанія перевищила число на третину.

Джерело: Games Radar / Games Industry