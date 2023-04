Скрипти Python «ремонтують» себе самі за допомогою GPT-4 завдяки програмі Wolverine

Налагодження несправної програми – не найприємніший процес, то чому б не покласти його на штучний інтелект? Розробник під ніком BioBootloader створив Wolverine – програму, що наділяє код Python «регенеративними цілющими здібностями».

У демо BioBootloader демонструє паралельне вікно з кодом Python зліва та результатами Wolverine праворуч у терміналі. Програма завантажує скрипт, який спеціально додано кілька помилок, а потім виконує його.

Today I used GPT-4 to make “Wolverine” – it gives your python scripts regenerative healing abilities!

Run your scripts with it and when they crash, GPT-4 edits them and explains what went wrong. Even if you have many bugs it’ll repeatedly rerun until everything is fixed pic.twitter.com/gN0X7pA2M2

