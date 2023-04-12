Скрипти Python «ремонтують» себе самі за допомогою GPT-4 завдяки програмі Wolverine

Налагодження несправної програми – не найприємніший процес, то чому б не покласти його на штучний інтелект? Розробник під ніком BioBootloader створив Wolverine – програму, що наділяє код Python «регенеративними цілющими здібностями».

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«Запускайте за її допомогою свої скрипти. Коли вони падають, GPT-4 редагує їх і пояснює, що не так. Навіть якщо у вас багато помилок, вона багаторазово перезапускатиметься, поки все не буде виправлено», — написав BioBootloader у твіті з демонстраційним відео.

У демо BioBootloader демонструє паралельне вікно з кодом Python зліва та результатами Wolverine праворуч у терміналі. Програма завантажує скрипт, який спеціально додано кілька помилок, а потім виконує його.

Today I used GPT-4 to make “Wolverine” – it gives your python scripts regenerative healing abilities! Run your scripts with it and when they crash, GPT-4 edits them and explains what went wrong. Even if you have many bugs it’ll repeatedly rerun until everything is fixed pic.twitter.com/gN0X7pA2M2 — BioBootloader (@bio_bootloader) March 18, 2023

«Вона запускає його, бачить збій, потім звертається до GPT-4, щоб спробувати з’ясувати, як це виправити». ШІ повертає пояснення помилок програми, демонструє внесені зміни, а потім перезапускає програму. Побачивши нові помилки, вона знову виправляє код, після чого працює коректно.

Код Wolverine доступний на GitHub, аналогічну технологію можна застосувати до інших мов програмування. Для використання «Росомахи» потрібен ключ API GPT-3.5 або GPT-4, що передбачає оплату. API GPT 3.5 відкритий для всіх, хто має обліковий запис OpenAI, але доступ до GPT-4 як і раніше, обмежений списком очікування.

Зараз Wolverine це лише proof-of-concept. Розробка демонструє принципову можливість створення програм, що виправляють помилки у власному коді за допомогою мовних моделей штучного інтелекту.

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Джерело: Ars Technica