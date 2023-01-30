Microsoft, GitHub та OpenAI вимагають відхилити позов проти Copilot — інструменту автодоповнення коду, який звинувачують у порушенні авторських прав

Microsoft, GitHub та OpenAI звинувачують у порушенні авторського права через використання ліцензійного коду для створення інструменту Copilot.

Copilot — це інструмент штучного інтелекту, розроблений GitHub та OpenAI для допомоги користувачам Visual Studio Code шляхом автодоповнення коду. Він побудований на алгоритмі під назвою OpenAI Codex, який називають “нащадком GPT-3” (популярної нейромережевої моделі, здатної генерувати текст, який іноді не відрізняється від написаного людиною). Система була навчена на терабайтах вихідного коду, що знаходиться у відкритому доступі, взятого з GitHub, а також на прикладах текстів англійською мовою.

Під час запуску у 2021 році технологія одразу викликала чимало закидів про порушення авторських прав. У листопаді 2022 року програміст та юрист Метью Баттерік разом з юридичною фірмою Джозефа Савері подали колективний позов, стверджуючи, що інструмент створений шляхом “піратства програмного забезпечення у безпрецедентних масштабах”. Пізніше Баттерік із юридичною командою подали другий позов від імені двох анонімних розробників з аналогічними звинуваченнями, які Microsoft, GitHub та OpenAI зараз вимагають відхилити.

У заяві Microsoft та GitHub кажуть, що “скарга не має бути задоволена через два важливі недоліки: відсутність шкоди та обґрунтованих претензій”; а OpenAI своєю чергою стверджує, що позивачі “заявляють про велику кількість претензій, які не посилаються на порушення відомих законів про права”. Компанії наголошують, що у позовах йдеться про “гіпотетичні події” і не описується, як саме інструмент нашкодив позивачам.

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“Copilot нічого не видаляє з загальнодоступного відкритого вихідного коду. Скоріш інструмент допомагає розробникам написати код та генерує речення, посилаючись на сукупні знання, які він отримав з загальнодоступного коду”, — кажуть у заяві Microsoft та GitHub.

Позивачів компанії називають тими, хто “підриває принципи відкритого вихідного коду”, вимагаючи “його судової заборони та багатомільярдних прибутків”.

Судове засідання з відхилення позову відбудеться у травні. Позивачі в особі юридичної фірми Джозефа Савері на журналістські запити поки не відповіли.

Попри потенційні юридичні проблеми, що перешкоджають створенню інструментів на базі ШІ, Microsoft пообіцяла виділити мільярди доларів на розширення довгострокового партнерства з OpenAI. Також ходять чутки, що компанія планує впровадити технологію штучного інтелекту в Word, PowerPoint та Outlook і, як повідомляється, хоче додати чатбот ChatGPT у пошукову систему Bing.

Оскільки інші компанії також вивчають ШІ, Microsoft, GitHub та OpenAI – не єдині, хто стикається з юридичними проблемами. Раніше цього місяця юридична фірма Джозефа Савері подала ще один позов, стверджуючи, що мистецькі інструменти штучного інтелекту, створені MidJourney, Stability AI та DeviantArt, порушують закони про авторське право, незаконно отримуючи роботи художників з інтернету. Getty Images також подає до суду на Stability AI, стверджуючи, що інструмент Stable Diffusion “незаконно” скопіював зображення із їхнього сайту.

Джерело: The Verge