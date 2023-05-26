Не тільки українська локалізація Alan Wake 2 — Remedy також переклала українською офіційний сайт гри

Вчора під час проведення заходу Sony PlayStation Showcase студія Remedy Entertainment анонсувала гру Alan Wake 2 та продемонструвала відповідний трейлер. Гра буде розповсюджуватись на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S й ПК та отримає українську локалізацію у вигляді субтитрів та інтерфейсу.

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Окрім локалізації гри автори Alan Wake 2 переклали українською мовою ще й офіційний сайт. Він містить опис гри, опис головних персонажів та локацій, повідомлення розробників та відповіді на часті питання. Матеріал досить якісно викладений українською.

Alan Wake 2 – це продовження оригінальної гри, що вийшла у 2010 році. Хоча це сиквел, розробники кажуть, що гра є самостійною й не вимагає попереднього проходження оригіналу або Control. Проте ті, хто вже знайомий із всесвітом Alan Wake, знайдуть безліч відсилань у перебігу гри.

Alan Wake 2 створена в жанрі survival horror та пропонує вигляд від третьої особи. За сюжетом, через 13 років після зникнення автора бестселерів Алана Уейка в містечку Брайт-Фоллс відбувається низка ритуальних вбивств. Агента ФБР Сагу Андерсон відправляють у Брайт-Фоллс для розслідування вбивств, де їй доведеться зіткнутися зі справжнім кошмаром і розібратися в надприродній історії жахів, написаних Вейком. У той самий час сам Уейк продовжує спроби вибратися з полону Пітьми. Гравцям доведеться зіграти за Алана Уейка та Сагу Андерсон у двох паралельних однокористувацьких історіях.

Слід додати, що продемонстрований на Sony PlayStation Showcase трейлер Alan Wake 2 був відтворений та записаний на PlayStation 5.

The Alan Wake 2 trailer in the PlayStation Showcase was 100% running on PlayStation 5. I want to really point that out. We did say in 2021 that we are gonna push the graphics hard on this one. I think we’ll have the best looking game in 2023 #AlanWake2 #alanwake #PlayStation5 — Thomas Puha (@RiotRMD) May 24, 2023

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А на 8 червня під час проведення Summer Game Fest запланована демонстрація повноцінного геймплею Alan Wake 2.

This story is a monster…and monsters wear many faces. On June 8, @SamLakeRMD gives us the first look at raw gameplay of @ALANWAKE 2, live on stage with @geoffkeghley at #SummerGameFest Watch the livestream at https://t.co/59xiIzf5AN pic.twitter.com/8gtHFsYPdK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 25, 2023

Нагадаємо, вихід Alan Wake 2 запланований на 17 жовтня.