OPPO Reno15 вже в Україні: передзамовлення від 17 999 грн

Вадим Карпусь

Характеристики OPPO Reno15

В Україні відкрилися передзамовлення на нову серію смартфонів Reno15. До лінійки входять чотири моделі: Reno15 Pro 5G, Reno15 5G, Reno15 FS 5G та Reno15 F 5G. OPPO позиціонує Reno15 як універсальний інструмент для креаторів. Смартфони допомагають знімати, редагувати й публікувати контент швидко та без зайвих кроків.

Серія Reno15 розвиває дизайн Reno14 та пропонує оформлення, натхнене полярним сяйвом. Корпус змінює вигляд залежно від освітлення та виглядає “живим” у руці. Задня панель виготовлена з цільного скульптурного скла.

Найкомпактніша версія Reno15 Pro 5G отримала 6,32-дюймовий дисплей. Reno15 5G, Reno15 FS 5G та Reno15 F 5G оснащені 6,59- та 6,57-дюймовими дисплеями з частотою 120 Гц. Усі моделі захищені від води й пилу за стандартами IP66, IP68 та IP69. Технологія Splash Touch дозволяє користуватися екраном навіть мокрими руками.

Reno15 Pro працює на процесорі MediaTek Dimensity 8450, пропонує 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого сховища. Інші версії мають 8 ГБ оперативної пам’яті, а сховище доступно у версіях 256 ГБ або 512 ГБ. Нові смартфони оснащені акумуляторами місткістю до 6500 мА·год та підтримують швидку зарядку SUPERVOOC потужністю 80 Вт.

Головна ставка серії Reno15 — камера. 50 МП ультраширококутна фронтальна камера з кутом огляду 100° дозволяє вмістити компанію людей або пейзаж без селфі-палиці. І ще виробник згадує про фронтальний спалах. Моделі Reno15 Pro 5G та Reno15 5G отримали 50 МП телефото-камеру з перископічною оптикою. Фокусна відстань близька до класичних 85 мм. Є 3,5-кратний оптичний зум і до 120-кратного цифрового. Reno15 Pro 5G додатково оснащений 200 МП основною камерою.

Система AI Flash Photography 2.0 використовує подвійний спалах, завдяки чому світло виглядає м’якше. Ще на влогерів орієнтовані Reno Portrait Engine та алгоритм покращення тону шкіри зберігають природну текстуру обличчя.

Функція AI Portrait Glow аналізує складне освітлення та додає світлові акценти. Popout-ефекти дозволяють створювати багатошарові композиції, де об’єкт виходить за межі кадру. AI Motion Photo Popout створює динамічні колажі. AI Motion Photo Eraser видаляє зайві об’єкти з усього кліпу. AI Motion Photo Slow-M перетворює рухомі фото на плавні кінематографічні сцени.

Новинки працюють під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16 з Trinity Engine, який оптимізує навантаження на чип і батарею. З додаткових програмних функцій згадують O+ Connect, що забезпечує швидкий обмін файлами між OPPO та iOS. Є дзеркалювання екрана й віддалене керування ПК на macOS і Windows.

Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів

Додатково пропонуються різноманітні ШІ-функції. AI Mind Space активується свайпом трьома пальцями. Він зберігає ідеї, нотатки та фрагменти з різних застосунків в одному місці. Також доступні AI Translate, AI Recording, AI Call Assistant і AI VoiceScribe. Усі функції працюють через Private Computing Cloud OPPO з захистом персональних даних.

Передзамовлення на смартфони OPPO Reno15 в Україні триває до 25 січня 2026 року.

  • OPPO Reno15 Pro 12/512 ГБ — 39 999 грн
    Подарунок: OPPO Pad SE 6/128 ГБ LTE + 6 місяців захисту дисплея
  • OPPO Reno15 8/512 ГБ — 29 999 грн
    Подарунок: OPPO Pad SE 4/128 ГБ Wi-Fi + 6 місяців захисту дисплея
  • OPPO Reno15 FS 8/512 ГБ — 19 999 грн
    Подарунок: OPPO Enco Air4 Pro + 6 місяців захисту дисплея
  • OPPO Reno15 F 8/256 ГБ — 17 999 грн
    Подарунок: OPPO Enco Air4 + 6 місяців захисту дисплея

Замовникам доступні кольори Aurora Blue, Aurora White, Twilight Black, Dusk Black.

