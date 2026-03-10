Новини Пристрої 10.03.2026 comment views icon

Смартокуляри Samsung вийдуть в цьому році та не отримають ключової функції

Олександр Федоткін

Прототип смартокулярів Samsung / Samsung

Samsung вже тривалий час працює над смартокулярами та планує випустити їх в цьому році, однак без ключової функції, яка давно вже є в конкурентів з Meta та Lenovo.


За словами виконавчого віцепрезидента Samsung з мобільного підрозділу, смартокуляри отримають камеру, а обробка даних здійснюватиметься через застосунок на смартфоні. Компанія створює новий продукт спільно з Google, Gentle Monster та Warby Parker.

Віцепрезидент Джей Кім підтвердив, що на відміну від конкурентів, у смартокулярах Samsung не буде дисплею. Зокрема, Meta має модель Meta Ray-Ban Display з вбудованим дисплеєм, а смартокуляри Lenovo AI Glasses V1 також мають дисплей. Це ж стосується й Rokid Glasses. 

Відомо, що смартокуляри Samsung працюватимуть на процесорі Qualcomm AR1, матимуть камеру на 12 Мп Sony IMX681, акумулятор місткістю 155 мА·год та вагою 50 г. Функції ШІ у пристрої виконуватиме Gemini. Ймовірно, що модель з дисплеєм може з’явитись вже в наступному році.


Наразі Meta Ray-Ban охоплює 82% на ринку цих пристроїв. Однак поява такого потужного гравця як Samsung може змінити це. 

Раніше ми писали, що компанія Xpanceo з ОАЕ презентувала на MWC 2026 у Барселоні розумні контактні лінзи. Найбільш готова для споживачів версія поєднує мікро-OLED-дисплей із безперервним моніторингом глюкози. AR-візуалізація та відстеження здоров’я прямо на вашому оці — без жодних оправ. Між тим науковці з Китайського університету науки та технологій створили контактні лінзи, що дозволяють бачити інфрачервоне світло.

Натомість вчені з Інституту квантової електроніки у швейцарському Цюриху створили крихітну лінзу, що перетворює інфрачервоне світло на видиме. Зі свого боку німецькі вчені з Вюрцбурзького університету ім. Юліуса-Максіміліана створили найменший у світі світловипромінюючий піксель, що являє значне досягнення на шляху до розробки максимально компактних дисплеїв, смартокулярів та інших пристроїв, що носяться. 

Вчені розробили ультратонкий акумулятор для розумних контактних лінз, який можна заряджати сльозами

Джерело: NotebookCheck

