Смартокуляри Samsung вийдуть в цьому році та не отримають ключової функції

Samsung вже тривалий час працює над смартокулярами та планує випустити їх в цьому році, однак без ключової функції, яка давно вже є в конкурентів з Meta та Lenovo.





За словами виконавчого віцепрезидента Samsung з мобільного підрозділу, смартокуляри отримають камеру, а обробка даних здійснюватиметься через застосунок на смартфоні. Компанія створює новий продукт спільно з Google, Gentle Monster та Warby Parker.

Віцепрезидент Джей Кім підтвердив, що на відміну від конкурентів, у смартокулярах Samsung не буде дисплею. Зокрема, Meta має модель Meta Ray-Ban Display з вбудованим дисплеєм, а смартокуляри Lenovo AI Glasses V1 також мають дисплей. Це ж стосується й Rokid Glasses.

Відомо, що смартокуляри Samsung працюватимуть на процесорі Qualcomm AR1, матимуть камеру на 12 Мп Sony IMX681, акумулятор місткістю 155 мА·год та вагою 50 г. Функції ШІ у пристрої виконуватиме Gemini. Ймовірно, що модель з дисплеєм може з’явитись вже в наступному році.





Наразі Meta Ray-Ban охоплює 82% на ринку цих пристроїв. Однак поява такого потужного гравця як Samsung може змінити це.

Раніше ми писали, що компанія Xpanceo з ОАЕ презентувала на MWC 2026 у Барселоні розумні контактні лінзи. Найбільш готова для споживачів версія поєднує мікро-OLED-дисплей із безперервним моніторингом глюкози. AR-візуалізація та відстеження здоров’я прямо на вашому оці — без жодних оправ. Між тим науковці з Китайського університету науки та технологій створили контактні лінзи, що дозволяють бачити інфрачервоне світло.

Натомість вчені з Інституту квантової електроніки у швейцарському Цюриху створили крихітну лінзу, що перетворює інфрачервоне світло на видиме. Зі свого боку німецькі вчені з Вюрцбурзького університету ім. Юліуса-Максіміліана створили найменший у світі світловипромінюючий піксель, що являє значне досягнення на шляху до розробки максимально компактних дисплеїв, смартокулярів та інших пристроїв, що носяться.

