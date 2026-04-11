11.04.2026

Знайди 10 відмінностей: Samsung Galaxy Flip8 засвітився на перших рендерах

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy Flip8 показали на перших рендерах
Samsung Galaxy Flip7

У мережі з’явилися перші CAD-рендери майбутнього смартфона Samsung Galaxy Flip8. Судячи з цих зображень, компанія не планує радикальних змін у новому поколінні складаних смартфонів.


Згідно з витоком від OnLeaks, новинка практично повністю повторює дизайн Samsung Galaxy Flip7. Різниця мінімальна — і її доведеться буквально шукати з лупою та лінійкою.

Знайди 10 відмінностей: Samsung Galaxy Flip8 засвітився на перших рендерах

Що відомо про Samsung Galaxy Flip8

У розкладеному стані смартфон має розміри 166,8×75,4×6,6 мм, а в складеному — 85,4×75,4×13,2 мм. Отже, нова модель стала приблизно на 0,5 мм тоншою у складеному вигляді порівняно з попередником.


Знайди 10 відмінностей: Samsung Galaxy Flip8 засвітився на перших рендерах

Дисплеї не зазнали змін. Samsung вирішила залишити знайому конфігурацію:

  • зовнішній екран — 4,1 дюйма
  • основний складаний дисплей — 6,9 дюйма

Фактично це ті ж параметри, що й у Flip7.

Знайди 10 відмінностей: Samsung Galaxy Flip8 засвітився на перших рендерах

Разом з тим Galaxy Flip8 отримає подвійну основну камеру та LED-спалах на зовнішній панелі. Розташування елементів і загальний вигляд майже не відрізняються від попереднього покоління. Візуально це той самий смартфон.

Samsung, ймовірно, представить нове покоління складаних смартфонів, включно з Galaxy Flip8, між 7 і 9 липня, а продажі стартують 22-25 липня.

Інсайди вказують, що Samsung не поспішає експериментувати з дизайном складаних моделей. Винятком може стати лише інший пристрій лінійки — Fold8 Wide, тоді як Flip8 залишається в межах знайомої концепції.

Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.


Джерело: wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
Функція Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra "ламає" зображення навіть для власників
Google Photos тепер запускається на телевізорах Samsung: ось що він уміє
Смартфони Samsung Galaxy S26 отримали несподівану функцію, яка залишилася поза увагою
5 найпоширеніших проблем Samsung Galaxy S26: як їх вирішити?
Samsung назвала дату презентації Galaxy S26: яких оновлень чекати?
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик
Samsung Galaxy S26 Ultra пережив дроп-тест, але камера отримала пошкодження
Samsung Galaxy S26 використовує 200-мегапіксельний сенсор не на тій камері
З 1 квітня: Samsung підвищить ціни на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua
Смартокуляри Samsung вийдуть в цьому році та не отримають ключової функції
Криза, казали вони: Samsung Mobile переходить на китайські OLED-панелі заради економії
Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?
Samsung Galaxy S26 (від 46 тис. грн) та навушники Buds4 (10,7 тис. грн) вже в Україні
Galaxy S26 Ultra: чотири оновлення камери, які Samsung не показала на презентації
"Цей Galaxy S22 Ultra не є приватним": смартфон Samsung блокуються через фейкову компанію
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником
Samsung вже тестує нову One UI 9 на базі Android 17 на Galaxy S26
Samsung представила Sokatoa: інструмент для пошуку проблем із продуктивністю графіки на Android
SATA SSD за ціною ігрового ПК: Samsung 870 EVO на 8 ТБ оцінили у майже $1400
