Samsung Galaxy Flip7

У мережі з’явилися перші CAD-рендери майбутнього смартфона Samsung Galaxy Flip8. Судячи з цих зображень, компанія не планує радикальних змін у новому поколінні складаних смартфонів.





Згідно з витоком від OnLeaks, новинка практично повністю повторює дизайн Samsung Galaxy Flip7. Різниця мінімальна — і її доведеться буквально шукати з лупою та лінійкою.

Що відомо про Samsung Galaxy Flip8

У розкладеному стані смартфон має розміри 166,8×75,4×6,6 мм, а в складеному — 85,4×75,4×13,2 мм. Отже, нова модель стала приблизно на 0,5 мм тоншою у складеному вигляді порівняно з попередником.





Дисплеї не зазнали змін. Samsung вирішила залишити знайому конфігурацію:

зовнішній екран — 4,1 дюйма

основний складаний дисплей — 6,9 дюйма

Фактично це ті ж параметри, що й у Flip7.

Разом з тим Galaxy Flip8 отримає подвійну основну камеру та LED-спалах на зовнішній панелі. Розташування елементів і загальний вигляд майже не відрізняються від попереднього покоління. Візуально це той самий смартфон.

Hey #FutureSquad! Today, I bring you the very first look at #Samsung's #GalaxyZFlip8 (360° video + stunning 5K renders + dimensions)!…😏 This one comes on behalf of brand new Partner MyMobiles 👉🏻 https://t.co/wR18qsPBYj pic.twitter.com/hsItB25CKx — Steve H.McFly (@OnLeaks) April 10, 2026

Samsung, ймовірно, представить нове покоління складаних смартфонів, включно з Galaxy Flip8, між 7 і 9 липня, а продажі стартують 22-25 липня.

Інсайди вказують, що Samsung не поспішає експериментувати з дизайном складаних моделей. Винятком може стати лише інший пристрій лінійки — Fold8 Wide, тоді як Flip8 залишається в межах знайомої концепції.





Джерело: wccftech