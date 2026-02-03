Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями

Depositphotos

Sony запатентувала геймпад із тачскріном, який може стати концепцією контролера для майбутньої PlayStation 6.





Звісно, патенти не завжди призводять до випуску готового продукту. Цей патент на розробку контролера без фізичних кнопок був поданий 27 січня. На зображеннях демонструється геймпад з двома великими сенсорними екранами там, де зазвичай розміщуються D-pad, лицьові кнопки та джойстики.

Сенсорні екрани розміщені зліва та справа від контролера, розділені центральною кнопкою. У патенті зазначається, що звичайні фізичні елементи геймпада тепер доступні для взаємодії на сенсорному екрані. Гравці зможуть призначати кнопки, D-pad та джойстики, а також переміщати та змінювати їх розмір залежно від власних уподобань. При цьому елементи можуть навіть перекриватись.

“Одним із недоліків чинних конструкцій контролерів може бути фіксована конфігурація. Наприклад, фіксоване компонування може бути занадто маленьким або занадто великим для користувача. Аналогічно, фіксоване компонування може бути незручним для користувача. Існує потреба в тому, щоб ігрові контролери допускали різні конфігурації та підходили для різних розмірів рук без необхідності індивідуального налаштування чи виготовлення контролерів потрібного розміру”, — зазначається у поясненні до патенту.

Наприклад, контролер PlayStation Access — пристрій для людей з обмеженими можливостями, що має високу модульність і дозволяє створювати безліч варіантів розташування та налаштувань. Сучасні контролери також переймають більш просунуті функції, такі як змінні розташування стіків та додаткові кнопки з можливістю перепризначення.





Поки незрозуміло, що представить Sony по цьому патенту. Однак, безумовно, це цікава ідея. Ймовірно, що далеко не всім сподобається необхідність миритись з відсутністю фізичної взаємодії. Проте це може допомогти людям з обмеженими можливостями у створенні зручних для себе конфігурацій керування геймпадом без необхідності спеціального апаратного налаштування.

Ми писали, що Sony працює над тим, щоб позбутися проблем з заряджанням контролерів на PlayStation — компанія подала патент на нову технологію. Контролери матимуть спеціальні фотоелектричні елементи, які збиратимуть енергію від світла для заряджання батареї. А минулоріч у другому трейлері GTA 6 глядачі встигли помітити не лише нові деталі гри, а й загадкову консоль, яка нагадує PlayStation.

