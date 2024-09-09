Sony патентує технологію, яка зробить кожен звук у грі неповторним

Компанія Sony отримала патент на технологію, яка дає змогу автоматично генерувати різноманітні звукові ефекти та музику в відеоіграх за допомогою штучного інтелекту.

Патент має назву «Системи та методи генерування та застосування аудіо-базових функцій» і описує передову технологію синтезу звуку для відеоігор.

Нова система використовує нейронні мережі та інші методи для створення унікальних звукових ефектів на основі наявних аудіофайлів. Розробники Sony вважають, що гравці можуть втрачати інтерес до ігор через одноманітність звуків. Наприклад, постійне повторення кроків персонажа може набриднути користувачеві під час тривалих прогулянок ігровим світом.

Запатентована технологія дає змогу автоматично генерувати різноманітні варіації звукових ефектів без втручання людини. Це стосується не лише звуків кроків, а й інших елементів аудіооформлення гри, включно з музикою. Система аналізує наявні аудіодані та створює нові звуки, зберігаючи їхню реалістичність і відповідність ігровому контексту.

Впровадження цієї технології може суттєво вплинути на ігрову індустрію. Розробники зможуть автоматизувати процес створення звукових ефектів, що зменшить час та ресурси, необхідні для розробки гри. Для гравців це означатиме більш імерсивний і реалістичний ігровий досвід завдяки різноманітності звуків.

Sony має історію патентування інноваційних технологій для ігрової індустрії. Серед недавніх прикладів — патент на зворотну сумісність PlayStation 5 з іграми для PS3, що підтверджує чутки про цю можливість.

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Джерело: Tech4gamers

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