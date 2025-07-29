Новини Ігри 29.07.2025 comment views icon

У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
The Crew Motorfest / Ubisoft

У Steam стартувала нова тематична подія, присвячена світу перегонів — Steam Racing Fest, який триватиме до 4 серпня.

Цей фестиваль об’єднує найрізноманітніші жанри — від драйвових аркад до реалістичних автосимуляторів. Чимало з них доступні зі щедрими знижками. Як запевняють організатори, на події доступні тайтли про «машини, мотоцикли, коней та ще багато іншого» — кожен знайде щось цікаве на свій смак.

Серед найпомітніших ігор, які можна придбати вигідно:

Крім знижок, гравці можуть знайти різні демоверсії очікуваних новинок і декілька VR-проєктів. Можливо цього разу інді-розробникам знову пощастить і вони стануть мільйонерами на пів хвилини.

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