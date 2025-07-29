У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%

У Steam стартувала нова тематична подія, присвячена світу перегонів — Steam Racing Fest, який триватиме до 4 серпня.
Цей фестиваль об’єднує найрізноманітніші жанри — від драйвових аркад до реалістичних автосимуляторів. Чимало з них доступні зі щедрими знижками. Як запевняють організатори, на події доступні тайтли про «машини, мотоцикли, коней та ще багато іншого» — кожен знайде щось цікаве на свій смак.
Серед найпомітніших ігор, які можна придбати вигідно:
- The Crew Motorfest — ₴303 (-80%)
- Need for Speed Unbound — ₴118 (-93%)
- Riders Republic — ₴86 (-90%)
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged — ₴224 (-85%)
- Fling to the Finish — ₴75 (-80%)
- Liftoff: FPV Drone Racing — ₴419 (-30%)
- Assetto Corsa EVO — ₴249 (-75%)
- JDM: Japanese Drift Master — ₴674 (-25%)
- Wreckfest 2 — ₴480 (-20%)
- Descenders — ₴82 (-75%)
- Art of Rally — ₴257 (-50%)
- FlatOut: Ultimate Carnage Collector’s Edition — ₴179 (-70%)
- Rival Stars Horse Racing: Desktop Edition — ₴444 (-40%)
- Road Redemption — ₴41 (-85%)
- The Karters 2: Turbo Charged — ₴480 (-20%)
- Retro Rally — ₴18 (-76%)
- Slackers – Carts of Glory — ₴199 (-30%)
- Parking Garage Rally Circuit — ₴112 (-50%)
- Ridge Racer Unbounded Full Pack — ₴45 (-80%)
- Crumple Zone — ₴59 (-70%)
- Rush Rally 3 — ₴97 (-70%)
- Buy Super Woden GP 2 — ₴30 (-199%)
- Parking Garage Rally Circuit — ₴112 (-50%)
Крім знижок, гравці можуть знайти різні демоверсії очікуваних новинок і декілька VR-проєктів. Можливо цього разу інді-розробникам знову пощастить і вони стануть мільйонерами на пів хвилини.
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