Lenovo представила Legion Go 2: AMD Ryzen Z2 Extreme, OLED 144 Гц та контролер з ефектом Холла за €999

Нова портативна консоль Lenovo отримала назву Legion Go 2. Вона отримала оновлення до OLED та перероблені контролери.

Legion Go 2 зберігає діагональ 8,8 дюйма, але переходить на OLED-панель з раціонально зменшеною роздільною здатністю 1920×1200 (в першій Go було 2560 x 1600), частотою оновлення 144 Гц та підтримкою VRR. Яскравість становить до 500 ніт, а колірне охоплення — 7% DCI-P3. Дисплей має сертифікат VESA TrueBlack 1000.

Консоль працює на процесорі AMD Ryzen Z2 Extreme з графікою Radeon 890M у поєднанні з 32 ГБ пам’яті LPDDR5X-8000 та 2 ТБ накопичувачем даних PCIe 4.0. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 74 Вт·год, який заряджається потужністю до 65 Вт. Це суттєве збільшення порівняно з першим поколінням, котре мало лише 49,2 Вт·год.

Lenovo переробила дизайн знімних контролерів TrueStrike та заявляє про кращу ергономіку, плавніше керування і “розумніше” розташування кнопок. Тепер вони мають джойстики з ефектом Холла, щоб уникнути дрифту, перероблений D-Pad, три кнопки, що налаштовуються. Режим миші збережений, контролери зворотно сумісні з першою Legion Go.

Консоль, як і раніше, пропонує два порти USB Type-C (один зверху та один знизу, USB4, DisplayPort 2.0, Power Delivery 3.0), слот для карти microSD знизу та 3,5 мм роз’єм для навушників. Також наявні два динаміки та сканер відбитків пальців у кнопці живлення. Вага Legion Go 2 з підключеними контролерами становить 920 г (295 x 136 x 42,25 мм), а без них — 710 г (206 x 136,7 x 22,95 мм). Lenovo Legion Go Gen 2 з’явиться в Європі пізніше у вересні за ціною від €999.

