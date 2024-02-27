SpaceX розкрила причину аномалій Starship, що були причиною затримок від FAA

Через три місяці після попереднього запуску ракети-носія Starship, який закінчився втратою в завершальній фазі польоту ракети-носія і розгінного блоку, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) завершило розслідування інциденту.

SpaceX визначила і FAA прийняла основні причини та 17 коригувальних дій, задокументованих у звіті SpaceX про інцидент. До наступного запуску SpaceX повинна виконати всі коригувальні дії та отримати від FAA модифікацію ліцензії, яка враховує всі вимоги безпеки, охорони довкілля та інші застосовні регуляторні вимоги. — йдеться в заяві федерального агентства.

SpaceX все ще повинна подати додаткову інформацію до FAA, про відповідальність за безпеку людей і майна на землі, перш ніж агентство завершить розгляд заявки на запуск Starship втретє. Ймовірним терміном для завершення регуляторного процесу є початок-середина березня, передає ArsTechnica.

Що пішло не так

SpaceX зазначила, що перший ступінь ракети Super Heavy працював номінально, всі 33 двигуни Raptor запалилися успішно. Потім ракета-носій виконала повний цикл горіння, щоб досягти відокремлення ступенів. У цей момент розгінний блок виконав маневр «гарячого виведення», під час якого ступінь Starship відокремився від прискорювача, коли деякі двигуни прискорювача все ще працювали.

Наступним кроком для Super Heavy було виконання серії запалювань для здійснення м’якої посадки в Мексиканській затоці. Під час першого випробування мали запрацювати 13 двигунів ракети. Але кілька двигунів почали відключатися, перш ніж один двигун вийшов з ладу, що швидко призвело до швидкого незапланованого руйнування ракети-носія

Згодом проблема була пов’язана з проблемою щодо подачі рідкого кисню до двигунів Raptor. Найбільш вірогідною першопричиною несправності RUD (Rapid Unscheduled Disassembly, швидке позапланове від’єднання) прискорювача було визначено блокування фільтра, через який рідкий кисень подається до двигунів, що призвело до втрати вхідного тиску в турбонасосах окислювачів двигунів, й у підсумку призвело до відмови одного з двигунів, що призвело до втрати корабля.

Вентиляційні отвори Starship

Апарат мав пролетіти майже дві третини шляху навколо Землі, перш ніж впасти біля Гавайських островів. Однак приблизно через сім хвилин після зльоту стався великий викид рідкого кисню. За словами SpaceX, на кораблі був надлишок рідкого кисню для збору даних, необхідних для майбутніх місій з розгортання корисного навантаження. Його потрібно було випустити до того, як Starship впаде.

Витік у кормовій частині космічного корабля, який виник під час запуску вентиляції рідкого кисню, призвів до горіння і подальших пожеж, що призвело до втрати зв’язку між бортовими комп’ютерами космічного корабля та до командного вимкнення всіх шести двигунів до завершення горіння на підйомі, після чого автономна система безпеки польоту виявила порушення правил польоту і активувала систему припинення польоту, що призвело до розпаду апарату. — заявили в компанії.

На той час апарат досяг висоти 150 км і розвинув швидкість близько 24 000 км/год. Це трохи менше за орбітальну швидкість, яка становить 28 000 км/год.

У своїй заяві SpaceX повідомила, що вносить зміни до ступенів Super Heavy і Starship, щоб врахувати ці проблеми. Компанія також прагне поліпшити загальну продуктивність Starship, додавши нову електронну систему управління вектором тяги для двигунів Raptor верхнього ступеня Starship і систему швидшого завантаження палива перед запуском.

SpaceX має чотири кораблі Starship на фінальних або майже фінальних стадіях будівництва. Якщо наступний політ пройде гладко, компанія може почати запускати найбільшу у світі ракету частіше.

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