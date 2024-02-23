SpaceX запросила в FAA дозволи щонайменше на 9 тестових запусків Starship цього року

SpaceX наближається до першого запуску Starship у 2024 році зі своєї бази Starbase у Техасі, ймовірно вже за три тижні. Але компанія вже тисне на регуляторів, щоб ті збільшили кількість тестових польотів.

Під час пресконференції адміністратор з питань комерційних космічних перевезень Федерального управління цивільної авіації (FAA) США Келвін Коулман заявив, що відомство працює з компанією, щоб спробувати полегшити процес ліцензування запуску Starship, передає ArsTechnica.

Вони розглядають досить агресивний графік запусків цього року. Я вважаю, що вони планують щонайменше дев’ять запусків цього року. Це багато запусків. Якщо ви створюєте нові модифікації й робите їх одну за одною, це дуже багато роботи. Ми постійно спілкуємося зі SpaceX, збираємося разом і намагаємося з’ясувати, як нам це зробити.

Після того, як близько п’яти років тому SpaceX вирішила запустити й спробувати посадити свій корабель Starship в Техасі, компанія повинна була пройти розширену екологічну експертизу майданчика. У рамках цього процесу Федеральне управління цивільної авіації США завершило остаточну програмну екологічну оцінку в червні 2022 року. Після цього SpaceX отримала дозвіл на проведення до п’яти запусків Starship з Південного Техасу щорічно. Представник FAA підтвердив, що компанія прагне змінити цей ліміт на п’ять запусків, щоб забезпечити вищу частоту польотів.

У квітні 2023 року SpaceX запустила свою першу ракету Starship, яка є найбільшою ракетою з коли-небудь побудованих і призначена для повного багаторазового використання. Цей політ завдав серйозної шкоди стартовому майданчику в Бока-Чіка і викликав занепокоєння екологів після того, як великі шматки бетону і пилу були викинуті на навколишні болотисті землі. Коулман сказав, що розслідування аномалії і процес регуляторної перевірки після цього польоту зайняв близько шести місяців, що, на його думку, є співмірним з обсягом роботи, яка була проведена.

Друга спроба запуску в листопаді була більш успішною, оскільки перший ступінь ракети-носія, Super Heavy, здійснив майже номінальний політ, а розгінний блок Starship встиг відокремитися від ракети-носія до того, як зіткнувся з аномалією і був загублений. Цього разу на землі не було жодних пошкоджень. За словами Коулмана, робота, яку провело FAA для аналізу цієї аномалії, була приблизно на третину меншою.

Курс UX UI для геймдеву. Зрозумієш, як працює людський мозок, і впровадиш Design thinking у свою роботу — від ресерчу до прототипу й тестування. Забереш головні фішки Figma та Adobe Photoshop для дизайну ігор. Приєднатися

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його компанія планує здійснити третю спробу запуску Starship на початку-середині березня. За словами Маска, цей політ високоекспериментального корабля має високі шанси на успішне досягнення орбіти.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!