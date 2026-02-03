SpaseX придбала xAI та X Ілона Маска: що далі?

Ілон Маск заявив про придбання SpaceX стартапу з розробки штучного інтелекту xAI.
Зазначається, що інвестори xAI отримають 0,1433 акції SpaceX за кожну акцію xAI у рамках угоди. За інформацією співрозмовників Reuters, деякі керівники стартапу також можуть віддати перевагу отриманню грошей замість акцій, оскільки наразі ціна акцій космічної компанії Маска складає $75,46 за штуку.
“Це означає не просто наступний розділ, а наступну книгу в місії SpaceX і xAI: масштабування для створення розумного сонця, щоб зрозуміти Всесвіт і поширити світло свідомості до зірок!”, — зазначає мільярдер та власник SpaceX.
Ця угода встановлює новий рекорд у технологічній галузі, оскільки вартість SpaceX оцінюється у $1 трлн, а xAI у $250 млрд. Попередній рекорд понад 25 років належав Vodafone, яка у 2000 році купила німецьку Mannesmann за $203 млрд.
Інший співрозмовник зазначає, що вартість акцій SpaceX та xAI після об’єднання зросте до $527 за штуку. Повідомляється також, що злиття проходить на тлі планів космічної компанії Маска провести у цьому році масштабне публічне розміщення акцій, яке може сприяти збільшенню вартості компанії до $1,5 трлн.
Угода ще більше зміцнює бізнес-імперію Маска та підвищує його статки. До неї вже входять Tesla, стартап з розробки мозкових імплантатів Neuralink та компанія з будівництва тунелів Boring Company. Найбагатша людина у світі продовжує об’єднувати власні підприємства. Минулого року Маск об’єднав xAI з соціальною платформою X шляхом обміну акціями. У 2016 році він використав акції Tesla для покупки своєї компанії з виробництва сонячної енергії SolarCity.
Рекордна угода між SpaceX та xAI може привернути до себе увагу регуляційних органів та інвесторів у зв’язку з питаннями щодо корпоративного керівництва, оцінки вартості та конфлікту інтересів, оскільки Маск відіграє керівну роль одразу у кількох компаніях. Окрім цього питання можуть виникнути через потенційне переміщення інженерів, обмін запатентованими технологіями та контрактами між компаніями мільярдера.
Ми писали, що SpaceX звернулася по дозвіл до FCC (Federal Communications Commission) на запуск до 1 млн супутників на орбіту Землі, щоб реалізувати чергове масштабне бачення Ілона Маска — розміщення дата-центрів у космосі для виконання складних обчислень для ШІ. Водночас OpenAI обігнала SpaceX за капіталізацією та стала найдорожчою приватною компанією у світі.
Джерело: Reuters
