SpaceX запитала дозвіл на запуск 1 млн супутників для космічних ШІ-датацентрів

Андрій Шадрін

SpaceX планує створити 1 мільйон дата-центрів у космосі
SpaceX звернулася по дозвіл до FCC (Federal Communications Commission) на запуск до 1 млн супутників на орбіту Землі, щоб реалізувати чергове масштабне бачення Ілона Маска — розміщення дата-центрів у космосі для виконання складних обчислень для ШІ.


У поданні до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), зробленому пізно ввечері в п’ятницю, SpaceX повідомила, що створює сонячну мережу, аби “задовольнити вибухове зростання попиту на дані, зумовлене ШІ”. Система має стати заміною наземним дата-центрам, використовуючи радіаційне охолодження та отримуючи енергію безпосередньо від Сонця.

“Запуск сузір’я з мільйона супутників, які працюють як орбітальні дата-центри, є першим кроком до цивілізації рівня “Кардашев II” — такої, що здатна використовувати повну потужність Сонця, — водночас підтримуючи ШІ-застосунки для мільярдів людей уже сьогодні та забезпечуючи багатопланетарне майбутнє людства серед зірок”, — написала SpaceX у поданні.

Згідно з документом, систему можуть запускати за допомогою багаторазової ракети Starship. Сонячна мережа стане дешевшою та більш екологічною альтернативою дата-центрам на Землі. Замість систем охолодження, які на Землі потребують великих обсягів води, система використовуватиме радіаційне охолодження у космосі, що дозволяє ефективно відводити тепло. Також це зменшить потребу в акумуляторах, оскільки енергія надходитиме безпосередньо від Сонця.

Маск відреагував на повідомлення про подання та заявив у Х, що вони почнуть з малого і поступово будуть нарощувати масштаби. До того він публічно та неодноразово говорив про необхідність орбітальних дата-центрів і амбіції своїх компаній стати піонерами цієї технології. Востаннє — на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

“Це очевидне рішення для будівництва ШІ-дата-центрів у космосі. Найдешевше місце для розміщення ШІ буде в космосі, і це стане реальністю вже за два роки, максимум — за три”, — заявив Маск на форумі.

Супутники, які використовуватимуть лазерні канали зв’язку для взаємодії між собою, запускатимуться на орбіти висотою від 500 км (310,69 милі) до 2 000 км, що забезпечить їм майже постійний доступ до сонячного світла, йдеться в поданні. Запит до FCC з’явився на тлі того, що SpaceX, яка розглядає можливість IPO пізніше цього року, вивчає потенційне злиття з компанією Маска xAI. Такий союз дозволив би консолідувати грошові потоки та об’єднати можливості у сфері штучного інтелекту, виробництва супутників і запусків ракет, повідомляє Bloomberg. Також SpaceX розглядає альтернативний варіант об’єднання з Tesla Inc.


