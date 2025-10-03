Новини IT-бізнес 03.10.2025 comment views icon

Найдорожча приватна компанія: OpenAI перевершила SpaceX з вартістю $500 млрд

Олександр Федоткін

OpenAI обігнала SpaceX за капіталізацією та стала найдорожчою приватною компанією у світі.

Наразі вартість OpenAI приблизно дорівнює статку найбагатшої людини на Землі Ілона Маска. Нещодавно компанія Сема Альтмана завершила угоду, у рамках якої колишні співробітники продали акцій на суму близько $6,6 млрд кільком інвесторам, серед яких Thrive Capital, SoftBank та T. Rowe Price.

Ця угода збільшила капіталізацію OpenAI до $500 млрд, обігнавши SpaceX, вартість якої оцінюється у $400 млрд. Третє місце посідає китайська ByteDance з капіталізацією у $220 млрд. А ще на початку цього року вартість OpenAI оцінювалась у $300 млрд.

Збільшення капіталізації OpenAI сталось на тлі підвищеного інтересу інвесторів до фінансування масштабного проєкту з будівництва дата-центрів для ШІ Stargate. Проєкт розрахований на 4 роки, а його вартість складає $500 млрд. Він передбачає спільне будівництво центрів обробки даних у США разом з Oracle та SoftBank. Минулого місяця в OpenAI заявили, що 5 нових дата-центрів у рамках проєкту Stargate та штаб-квартира компанії в Абіліні на території штату Техас збільшать планову потужність проєкту майже до 7 ГВт та залучать $400 млрд у наступні 3 роки. 

“Штучний інтелект зможе реалізувати свої можливості лише у тому випадку, якщо ми створимо обчислювальну базу для його роботи. Ці обчислення є ключем до того, щоб кожен міг скористатися перевагами ШІ та відкрити шлях до майбутніх проривів”, — зазначив Альтман. 

Окрім цього Альтман також заявляв, що якщо обчислювальні потужності ШІ не сягнуть 10 ГВт, доведеться обирати між найбільш пріоритетними застосунками. Нещодавно OpenAI також досягла угод з Nvidia, Samsung та  SK Hynix щодо постачання чипів для власних дата-центрів. Одна тільки Nvidia погодилась інвестувати в OpenAI $100 млрд.

Стрімке зростання капіталізації OpenAI збіглось з новиною про те, що Ілон Маск першим у світі збільшив власні статки до $500 млрд, щоправда, вони вже встигли скоротитись до $499 млрд. Більшість статку Маска зосереджена в Tesla, де йому належить близько 12% акцій компанії. Tesla — одна з найдорожчих публічних компаній із ринковою капіталізацією $1,4 трлн. Рада директорів компанії нещодавно навіть запропонувала Маску пакет винагород у розмірі $1 трлн доларів, щоб він міг зосередитися на роботі. 

Попри те, що у 2015 році Маск виступив одним з засновників OpenAI, він покинув компанію і неодноразово вступав у публічний конфлікт з Альтманом. Маск навіть подав позов до федерального суду Північної Каліфорнії минулого року, звинувативши Альтмана та OpenAI у шахрайстві. Маск стверджує, що його обманом змусили фінансувати те, що, на його думку, мало залишитися некомерційною дослідницькою лабораторією.

У позові стверджується, що Альтман потай створив секретну мережу комерційних філій OpenAI, узяв під контроль раду директорів некомерційної організації, займався корисливими справами та використав таланти та технології некомерційної організації з метою отримання фінансової вигоди. Однак, за даними Forbes, особисті статки Альтмана оцінюються усього у $20 млн.

Джерело: Bloomberg; Gizmodo 

