Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон ненадовго став найбагатшою людиною у світі. Як тобі таке, Ілон Маск?

Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон / Wikipedia

Співзасновник і виконавчий голова Oracle Ларрі Еллісон обійшов Ілона Маска й тимчасово став найбагатшою людиною на планеті. Це сталося після публікації квартального фінансового звіту компанії. Фінансові показники Oracle перевищили очікування аналітиків з Wall Street. Після оголошення результатів акції компанії різко злетіли в ціні під час позабіржових торгів.

Станом на ранок у середу акції Oracle подорожчали майже на 42%. За даними Bloomberg Billionaires Index, цей ривок підняв статки Еллісона на $89 млрд — до $393 млрд. Це найбільше одноденне зростання статків за всю історію спостережень. Цього вистачило, щоб перевищити показник Ілона Маска, чий капітал наразі оцінюється у $385 млрд. Щоправда, Еллісон недовго утримував статус найбагатшої людини на планеті. Вже до кінця дня генеральний директор Tesla знову відійшов у лідери з перевагою в $1 млрд.

Остання серія лідерства Маска на вершині списку найбагатших людей тривала трохи більше ніж 300 днів. Вперше він очолив рейтинг у 2021 році, але згодом поступився Джеффу Безосу з Amazon та Бернару Арно, керівнику компанії LVMH, яка володіє брендами Louis Vuitton, Dom Perignon і TAG Heuer.

Еллісон, якому нині 81 рік, окрім посади голови ради директорів, працює ще й технічним директором Oracle. Основна частина його статків зосереджена в акціях компанії. Хоча фінансові аналітики зазвичай застерігають від такої концентрації активів, у випадку Еллісона це принесло неймовірні результати. Станом на 2022 рік він володів приблизно 42,9% звичайних акцій Oracle. Вартість акцій компанії з початку року зросла майже на 105%.

Для порівняння, Ілон Маск є найбільшим індивідуальним акціонером Tesla з часткою близько 13–14%. Хоча акції Tesla на день повідомлення зросли на 2,2%, загалом з початку року вони втратили близько 6,6%. Рада директорів компанії запропонувала Маску масштабний пакет оплати, який у разі виконання серії амбітних цілей може зробити його першим у світі трильйонером. Інший великий актив Маска — компанія SpaceX — не є публічною і тому не впливає на його статки через фондовий ринок.

Ринкова капіталізація Oracle зараз становить $966,35 млрд, тоді як Tesla оцінюється у $1,11 трлн. Oracle входить до четвірки найбільших софтверних компаній за капіталізацією, поступаючись лише Microsoft, Apple й Alphabet.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: techspot, bloomberg