Ілон Маск — більше не найбагатша людина світу. Його статки скоротилися майже вдвічі з пікових $340 млрд (зокрема, й через купівлю Twitter)

Ілон Маск “передає” титул найбагатшої людини світу французькому бізнесмену Бернару Арно. Статки генерального директора Tesla скоротилися майже вдвічі з пікових 340 мільярдів доларів — частково через його купівлю Twitter цієї осені за $44 млрд. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, з січня статки 51-річного підприємця впали майже на $100 млрд — до $163,6 млрд.

Ця сума менша за чистий капітал Бернара Арно у розмірі $170,8 млрд, який раніше посідав друге місце у рейтингу найбагатших людей. Статки французького бізнесмена значною мірою походять від його 48% власності у компанії люксових брендів LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Це перше “падіння” Маска з вершини з часу, коли він займав друге місце у рейтингу у вересні 2021 року. І воно завершує доволі бурхливий рік для мільярдера, який у квітні шокував світ своєю пропозицією зробити Twitter приватним.

Угода також збіглася із найагресивнішим раундом монетарної політики Федеральної резервної системи та інших центральних банків, що різко знизило оцінки таких провідних компаній, як Tesla Маска. Цього року акції виробника електромобілів впали більш ніж на 50%, а у вівторок Tesla подешевшала на 4,1% до 160,95 долара, що є найнижчою ціною закриття з листопада 2020 року.

Маск місяцями намагався вийти з угоди з Twitter, але не вдалось. Він продав акції Tesla на понад 15 мільярдів доларів — приблизно 8,5 мільярдів доларів у квітні, потім ще 6,9 мільярда доларів у серпні — щоб зібрати достатньо грошей для фінансування купівлі. Придбання відбулось у жовтні, і тоді індекс мільярдерів Bloomberg скинув статки Ілона на 10 мільярдів доларів, відображаючи падіння акцій подібних компаній після того, як бізнесмен зробив свою ставку.

Маск пообіцяв змінити соцмережу на краще, але нині стикається з проблемами, деякі з яких він сам і створив. Оновлення, ініційовані Маском — зокрема передплата Twitter Blue (яка спричинила набіг “верифікованих” фейків) та його нібито прихильність до свободи слова (яка повертала у Twitter акаунти таких суперечливих персонажів як Трамп і Каньє Вест) — не викликає позитивних емоцій ані у користувачів, ані у рекламодавців (чимало з останніх припинили рекламу на платформі).

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022