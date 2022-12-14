Ілон Маск — більше не найбагатша людина світу. Його статки скоротилися майже вдвічі з пікових $340 млрд (зокрема, й через купівлю Twitter)

Ілон Маск “передає” титул найбагатшої людини світу французькому бізнесмену Бернару Арно. Статки генерального директора Tesla скоротилися майже вдвічі з пікових 340 мільярдів доларів — частково через його купівлю Twitter цієї осені за $44 млрд. За даними індексу мільярдерів Bloomberg, з січня статки 51-річного підприємця впали майже на $100 млрд — до $163,6 млрд.

Ця сума менша за чистий капітал Бернара Арно у розмірі $170,8 млрд, який раніше посідав друге місце у рейтингу найбагатших людей. Статки французького бізнесмена значною мірою походять від його 48% власності у компанії люксових брендів LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Як Маск втрачав кошти

Це перше “падіння” Маска з вершини з часу, коли він займав друге місце у рейтингу у вересні 2021 року. І воно завершує доволі бурхливий рік для мільярдера, який у квітні шокував світ своєю пропозицією зробити Twitter приватним.

Угода також збіглася із найагресивнішим раундом монетарної політики Федеральної резервної системи та інших центральних банків, що різко знизило оцінки таких провідних компаній, як Tesla Маска. Цього року акції виробника електромобілів впали більш ніж на 50%, а у вівторок Tesla подешевшала на 4,1% до 160,95 долара, що є найнижчою ціною закриття з листопада 2020 року.

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Маск місяцями намагався вийти з угоди з Twitter, але не вдалось. Він продав акції Tesla на понад 15 мільярдів доларів — приблизно 8,5 мільярдів доларів у квітні, потім ще 6,9 мільярда доларів у серпні — щоб зібрати достатньо грошей для фінансування купівлі. Придбання відбулось у жовтні, і тоді індекс мільярдерів Bloomberg скинув статки Ілона на 10 мільярдів доларів, відображаючи падіння акцій подібних компаній після того, як бізнесмен зробив свою ставку.

Маск пообіцяв змінити соцмережу на краще, але нині стикається з проблемами, деякі з яких він сам і створив. Оновлення, ініційовані Маском — зокрема передплата Twitter Blue (яка спричинила набіг “верифікованих” фейків) та його нібито прихильність до свободи слова (яка повертала у Twitter акаунти таких суперечливих персонажів як Трамп і Каньє Вест) — не викликає позитивних емоцій ані у користувачів, ані у рекламодавців (чимало з останніх припинили рекламу на платформі).

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Загалом угода з придбання Twitter стала найбільшим в історії викупом технологічної компанії з використанням позикових коштів. Щоб укласти її Ілон звалив на компанію близько 13 мільярдів доларів боргу — нині компанія заробляє менше грошей на рік, ніж заборгувала своїм кредиторам. Як повідомляє Bloomberg, банкіри Маска нині розглядають можливість надання нових маржинальних позик, забезпечених акціями Tesla, щоб скоротити частину боргу Twitter.

Оскільки з Twitter ситуація складна, а ціна акцій Tesla падає, SpaceX стає все більш важливою частиною статків Маска. Її вартість становить 47 мільярдів доларів, виходячи з червневого раунду фінансування, який оцінив приватну компанію приблизно в 125 мільярдів доларів. Сама SpaceX запропонувала продати внутрішні акції за ціною, яка підвищить оцінку компанії до 140 мільярдів доларів. Ця вартість може збільшити чистий капітал Ілона Маска, однак дані поки не використовуються в індексі Bloomberg.

Бернар Арно — найбагатша людина світу

Арно (який нещодавно продав свій приватний літак, щоб “сховатися” від користувачів Twitter) протягом тривалого часу займав перше місце в рейтингу багатства, але його статки ніколи не зростали так швидко, як капітал американських технологічних мільярдерів.

Тепер його імперія непогано тримається, тоді як Марк Цукерберг, Джефф Безос, Ларрі Пейдж і Сергій Брін з Alphabet спостерігають, як їхні статки обвалюються через зростання відсоткових ставок.

Підприємство LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), що базується в Парижі, займається виробництвом люксового одягу, вишуканих вин та роздрібною торгівлею (яка виграла від “відкладеного попиту”, який вивільнився, коли в більшості країн були зняті обмеження на покупки та подорожі, пов’язані з Covid). Бренди Арно обслуговують заможних людей, і представляють модні будинки Christian Dior і Fendi, ювелірів Bulgari та Tiffany, а також дім шампанського Moet & Chandon.

Джерело: Bloomberg