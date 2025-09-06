Новини IT-бізнес 06.09.2025 comment views icon

Tesla обіцяє зробити Маска першим у світі трильйонером, але є кілька умов

Вадим Карпусь

Tesla обіцяє зробити Маска першим у світі трильйонером, але є кілька умов
Ілон Маск та Tesla / Depositphotos

Вересень 2025-го виглядає суперечливо. Ринок праці США переживає спад, лише кожен четвертий американець вірить у можливість покращити свій рівень життя. І водночас рада директорів Tesla запропонувала Ілону Маску пакет винагороди, який потенційно може зробити його першим у світі трильйонером.

Йдеться про найбільший пакет компенсації для генерального директора в історії. Він виглядає як ідеальна “морква”, що має втримати керівника, котрий одночасно прагне влади й грошей, але часто розпорошує увагу на інші проєкти.

За умовами плану, Маск має залишатися в Tesla щонайменше сім з половиною років, щоб отримати перші акції, а для повної винагороди потрібно відпрацювати рівно 10 років. Це ключова умова, адже паралельно він керує ще кількома компаніями: SpaceX, компанією у сфері штучного інтелекту xAI та платформою X (колишній Twitter). І ще до недавнього часу він активно займався політикою та керував департаментом урядової ефективності США. Пропозиція створена насамперед для того, щоб зосередити увагу Маска на Tesla — компанії, яка й зробила його найбагатшою людиною. Останні роки у Tesla спостерігаються ознаки кризи, що наближається. Обсяги реалізації електромобілів на ключових ринках скорочуються, фінансові показники погіршуються, а нові моделі не знаходять підтримки серед покупців. Ще варто згадати рішення суду у Флориді, яке зобов’язало Tesla виплатити близько $329 млн як штраф та відшкодування жертвам аварії.

Щоб отримати повний пакет винагороди, оцінений приблизно у $900 млрд, Маску потрібно підняти ринкову капіталізацію Tesla з теперішніх $1,1 трлн до $8,5 трлн. Це більш ніж удвічі перевищує оцінку нинішньої найдорожчої компанії світу — виробника GPU та чипів для Nvidia. Крім того, серед вимог — запуск 1 млн роботаксі Tesla та стільки ж роботів зі штучним інтелектом. Також у плані враховано його участь у програмі довгострокової спадкоємності керівництва Tesla.

Ще один пункт пакету — механізми для зменшення волатильності акцій, що стало особливо актуальним у 2025 році.

“Ми вважаємо, що унікальне бачення Ілона критично важливе для подолання цього переломного етапу, — написали у листі акціонерам голова ради директорів Робін Денхолм та членкиня ради Кетлін Вілсон-Томпсон. — Ми також розуміємо, наскільки складним є це завдання, тому надзвичайно важливо мати лідера, який не лише здатен, а й прагне виконати цю місію. Простіше кажучи, утримати й мотивувати Ілона — це ключ до того, щоб Tesla досягла поставлених цілей і стала найдорожчою компанією в історії”.

У документі натякається, що частково таке рішення пов’язане з натяками самого Маска, що він може зосередитися на інших інтересах, якщо не отримає гарантій. Минулого року Маск попередив , що йому “незручно розвивати Tesla, щоб вона стала лідером у сфері штучного інтелекту та робототехніки, не маючи приблизно 25-відсоткового контролю над голосами”. Дехто з експертів розцінив цю заяву як шантаж.

“Зрештою, спеціальний комітет визнав критично важливим забезпечити прихильність Маска та його концентрацію на керівництві Tesla”, — підсумували автори документа.

Пакет ще мають затвердити акціонери Tesla. Голосування заплановане на 6 листопада. Раніше аналогічний (також заснований на досягненні показників) пакет 2018 року скасував суд у Делавері, і Tesla подала апеляцію. Новий план, якщо його схвалять, замінить попередній у випадку, якщо апеляція не матиме успіху.

У разі виконання всіх умов частка Маска в Tesla зросте з нинішніх 13% до 29%.

Джерело: engadget, futurism

