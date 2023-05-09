Spotify видалив тисячі треків, згенерованих ШІ та продовжить боротьбу з ними

За повідомленням Financial Times, Spotify видалив тисячі музичних треків, згенерованих штучним інтелектом – зокрема, такими програмами, як Boomy, які створюють цілі пісні. У заяві компанії наголошується на прихильності до викорінення ШІ-треків у базі стрімінгового сервісу для захисту авторських прав та ліцензійних відрахувань справжніх артистів.

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«Штучний контент – давня загальногалузева проблема, над усуненням якої ми працюємо в нашому сервісі. Коли ми виявляємо або отримуємо повідомлення про потенційні випадки маніпуляцій, ми пом’якшуємо їх наслідки, роблячи кроки, які можуть включати видалення матеріалів та утримання ліцензійних відрахувань. Це дозволяє нам захищати гонорари чесних та працьовитих артистів».

Хоча немає прямих доказів причетності Boomy до створення подібних треків та стрімів, компанія ясно дала зрозуміти, що виступає проти будь-яких форм маніпуляцій чи згенерованої музики. Boomy активно співпрацює з галузевими партнерами, щоб розв’язувати цю проблему та поновити поширення контенту виконавців Boomy на платформі Spotify.

Суперечки про музику, створену штучним інтелектом, набрали обертів після того, коли відомий продюсер Тімбаленд поділився у соцмережах треком, створеним з використанням скопійованого ШІ вокалу покійного Notorious BIG. Він висловив своє хвилювання з приводу того, що нарешті з’явилася можливість працювати з виконавцем, хай і за допомогою ШІ.

Музичні сервіси зіткнулися з пильною увагою Universal Music та інших лейблів, які виступили різко проти музики ШІ. У популярних треках, створених штучним інтелектом, що блукають мережею, звучать голоси таких відомих виконавців, як Notorious BIG, Drake, Michael Jackson, Kanye West та Jay-Z. Платформа Boomy відповідальна за створення понад 14,5 млн таких композицій, що становить приблизно 13,9% музики, що записана у світі.