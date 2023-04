«Не бійтесь використовувати мій голос‎» — Ґраймс підтримала авторів ШІ-треків та обіцяла ділитись з ними 50% роялті

Ексдівчина Ілона Маска та матір його дітей, канадська співачка Ґраймс, підтримала ШІ-галузь, яка використовує голоси реальних зірок для створення музичних треків.

Курс Fullstack-програміст. Якщо ти не знайдеш роботу за 12 тижнів, ми повернемо гроші. Вау!

У неділю виконавиця написала в Twitter, що готова розділити гонорари за прибутковий трек, в якому використовуватиметься її голос, згенерований штучним інтелектом.

«Я надам половину гонорару за будь-яку успішну пісню. Подібну угоду я маю з будь-яким артистом, з яким співпрацюю. Не соромтеся використовувати мій голос, штрафних санкцій не буде‎», – твітнула Ґраймс, поділившись новиною про фейкову пісню репера Дрейка та The Weeknd.

ШІ-технології синтезу голосу стають все більш популярними, і чимало ентузіастів вдаються до їх використання при створенні музичних треків. Нещодавно один американський гурт за допомогою ШІ-інструменту додав у свою пісню голос репера Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy створив пародійний трек про котів, який звучить штучним голосом Емінема.

Але найбільшого поширення набув трек «Heart on My Sleeve» з синтезованими ШІ голосами The Weeknd та Дрейка, доданий у TikTok користувачем Ghostwriter977. Пісня завірусилась у соцмережі, а також була додана на Spotify та Apple Music.

I’ll split 50% royalties on any successful AI generated song that uses my voice. Same deal as I would with any artist i collab with. Feel free to use my voice without penalty. I have no label and no legal bindings. pic.twitter.com/KIY60B5uqt — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) April 24, 2023

Universal Music Group, найбільша у світі музична компанія та материнська компанія Republic Records (Дрейк та The Weeknd мають ліцензії та маркетингові угоди, які розповсюджують їх музику через Republic), вимагала від сервісів заблокувати доступ до сервісів ШІ, які могли б використовувати музику на їхніх платформах для навчання своїх алгоритмів. Трек нині не доступний на основних потокових сервісах, включаючи Apple Music, Spotify, Tidal і YouTube.

Курс Вивчай Adobe Premiere Ти зможеш змонтувати все: від ролика в TikTok до третьої частини “Аватара” Тримайся, Кемероне, я йду

«Навчання генеративного штучного інтелекту з використанням музики наших артистів (що є як порушенням наших угод, так і порушенням закону про авторське право), а також наявність контенту, створеного за його допомогою, викликає питання про те, з якого боку історії хочуть бути всі зацікавлені сторони в музичній екосистемі: на боці артистів, шанувальників і людського творчого вираження або на боці фейків, шахрайства та відмови артистам у належній компенсації», — йдеться в нещодавньому коментарі UMG виданню RollingStone.

Ґраймс, яка, як виявилось, має протилежну позицію, також сказала, що її команда створює спеціальну програму, яка зможе досить добре імітувати її голос — на цих зразках (які опублікують для загалу) надалі можна буде навчатися.