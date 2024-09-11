Сповільнення інфляції в США не турбує біткоїн. Але чому?

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Міністерство праці США 11 вересня опублікувало індекс споживчих цін (CPI Індикатор економічної ситуації, який використовується для оцінки рівня інфляції і прийняття рішень монетарною політикою) за серпень 2024 року. Цей показник знизився на 0,4% і становить 2,5% у річному вимірі. Це найбільше зниження інфляції у 2024 році. Для порівняння, у липні цей показник знизився з 3% до 2,9%.

Попри уповільнення інфляції, ціна біткоїна практично не відреагувала на цю новину, хоча зазвичай зміни в CPI впливали на крипторинок загалом і біткоїн зокрема. На момент виходу новини, вартість BTC становить $57,504, а історичний максимум — $73,738.

Зв’язок між CPI та ціною біткоїна та інших криптовалют не завжди прямий і зрозумілий, оскільки він залежить від багатьох факторів, таких як настрої інвесторів, нові технології, регуляторні дії та глобальні економічні умови. Поточна відсутність суттєвої реакції на сповільнення інфляції у США може бути зумовлена очікуванням зниження процентних ставок ФРС, що викликає занепокоєння серед інвесторів. Рішення оголосять 17-18 вересня.

Джерело: Lookonchain, Bureau of Labor Statistics

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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