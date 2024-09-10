Біткоїн може обвалитись у вересні: експерти пояснили причини

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США (ФРС) на 50 базисних пунктів (0,5%) під час засідання 17-18 вересня може мати негативні наслідки для крипторинку, вважають експерти 10X Research. За словами аналітиків компанії, це потенційно призведе до зростання занепокоєння на ринках і викличе зниження ціни на високоризикові активи, серед яких і біткоїн.

За даними звіту 10X Research, зниження ставки ФРС, яке зазвичай слугує позитивним сигналом для ринку, цього разу здатне викликати протилежний ефект. Річ у тому, що значна зміна (на 50 базисних пунктів) може свідчити про серйозні економічні проблеми, тому інвестори прагнутимуть уникати високоризикових активів, таких, як біткоїн.

«Хоча зниження на 50 базисних пунктів може сигналізувати про глибші занепокоєння ринку, головна мета ФРС полягає у зменшенні економічних ризиків, а не управлінні реакцією ринку», — зазначив Маркус Тіллен, засновник 10X Research, у листі до клієнтів.

Останні дані про ринок праці США, опубліковані 6 вересня, підтвердили очікування, що ФРС почне знижувати процентні ставки. Але ймовірність значних змін доволі низька. Інструмент FedWatch Чиказької товарної біржі показує 29% ймовірність.

«Ймовірність 50-базисного зниження становить лише 29%, що контрастує з нашими прогнозами та загальним настроєм ринку», — підкреслив Тіллен.

Думку Тілена підтримали експерти традиційного ринку.

«ФРС не хоче починати зі зниження облікової ставки на 50 б.п., тому що, відверто кажучи, на цьому етапі економіці не потрібна паніка», — зазначив макротрейдер Крейг Шапіро.

Водночас криптоспільнота, судячи з даних Polymarket децентралізована платформа ринків прогнозів, також позитивно налаштовна щодо значного зниження ставки ФРС — очікується лише 25 базисних пунктів. Якщо прогноз користувачів виправдається, курс біткоїна може зрости.

Наприклад, 31 липня 2024 року, коли ФРС вирішила не змінювати процентну ставку, це призвело до падіння вартості біткоїна та серйозного обвалу криптовалютного ринку в серпні. Подальше значне зниження ставок може спричинити нову хвилю волатильності.

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Процентна ставка — це відсоток, який центральний банк встановлює для кредитування комерційних банків. Зміна цієї ставки є одним з основних інструментів контролю економіки.

Процентні ставки зазвичай змінюються на невеликі кроки, які вимірюються в базисних пунктах. Один базисний пункт – це одна сота відсотка (0,01%). Зазвичай центральні банки, такі як Федеральна резервна система (ФРС) США, змінюють ставку на 25 базисних пунктів за раз. Проте іноді, коли ситуація є терміновою, вони можуть робити більші кроки. Наприклад, у 2022 році ФРС кілька разів підвищувала ставки на 50 або 75 базисних пунктів, щоб швидко боротися з інфляцією. Це створювало більше страху на фінансових ринках, бо такі різкі дії свідчили про серйозні економічні виклики.

Джерело: 10X Research, X, FedWatch, Polymarket

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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