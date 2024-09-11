Кількість USDT на біржах зростає: що це означає для крипторинку?

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З початку серпня 2024 року аналітики CryptoQuant зафіксували помітне збільшення обсягів стейблкоїна Тип криптовалюти, який прив'язаний до стабільного активу, такого як національна валюта (наприклад, долар США), золото або інший товар. USDT Cтейблкоїн, прив'язаний до вартості долара США. Це означає, що кожен USDT має фіксовану вартість, яка приблизно дорівнює одному долару США. на криптовалютні біржі.

Цікавим є той факт, що приплив USDT на біржі супроводжується зростанням кількості дрібних інвесторів. Зокрема, значно збільшилася кількість власників з балансами від $1 тисячі до $10 тисяч, тоді як кількість великих гравців практично не змінилася. Це може свідчити про те, що зростає інтерес до криптовалютного ринку серед роздрібних інвесторів, які шукають нові можливості.

На початку вересня загальна пропозиція USDT досягла рекордної позначки — $125,01 млрд, що становить 70,7% всього ринку стейблкоїнів. Це вказує на високий рівень довіри до USDT.

Зазвичай, коли стейблкоїни починають надходити на біржі та зберігаються там у великих обсягах, інвестори готуються купувати інші криптовалюти. Це може свідчити про майбутнє потенційне зростання попиту, який потягне за собою здорожчання криптовалют. Однак, якщо глобальна економічна ситуація залишиться нестабільною, приплив USDT може означати лише те, що інвестори віддають перевагу збереженню капіталу в стейблкоїнах, уникаючи більш ризикових криптоактивів.

Тим часом на USDT впала тінь

За даними Wall Street Journal, USDT отримав статус «інкогніто-долара» для таких країн, як Венесуела та рф, де стейблкоїн активно використовується для обходу міжнародних санкцій.

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Зокрема, у Венесуелі USDT використовується державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela для оплати постачання нафти. У матеріалі також зазначається, що росбанк організовує платежі за допомогою USDT для своїх клієнтів.

Таким чином, на думку авторів матеріалу, USDT може становити серйозну загрозу для фінансової системи США, оскільки він залишається нерегульованим активом. За їх даними, обсяг торгів USDT за 2023 рік перевищив показники платіжної системи Visa, а прибуток компанії Tether, яка емітує стейблкоїн, склав $6,2 млрд — більше, ніж у найбільшого світового постачальника ETF BlackRock.

Нагадаємо, що компанія Tether за перше півріччя 2024 року зафіксувала рекордний чистий прибуток у розмірі $5,2 млрд.

Тим часом Tether, TRON та TRM Labs оголосили про створення альянсу T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), спрямованого на боротьбу з незаконним використанням стейблкоїна USDT на блокчейні TRON. На цей блокчейн припадає 51,34% від загальної кількості токенів USDT в обігу, або 60,78 мільярда токенів.

Ініціатива T3 FCU передбачає тісну співпрацю між державним та приватним секторами з метою покращення безпеки та надійності цифрових активів.

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З моменту запуску альянсу T3 FCU вже вдалося заморозити понад $12 млн у справах, пов’язаних з вимаганням та інвестиційними шахрайськими схемами.

Джерело: The Wall Street Journal, CryptoQuant, Tether

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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