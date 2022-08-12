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SSD споживають менше енергії, ніж HDD, але шкідливі викиди при їх виробництві вдвічі більші [Дослідження]

SSD споживають менше енергії, ніж HDD, але шкідливі викиди при їх виробництві вдвічі більші [Дослідження]

Дослідники з Університету Вісконсін-Медісон та Університету Британської Колумбії опублікували дослідження, в якому стверджується, що виробництво твердотілих накопичувачів може призвести до подвоєння викидів вуглецю в порівнянні з виготовленням HDD. У дослідженні аналізується вуглецевий вплив різних пристроїв та компонентів протягом усього терміну їхньої служби.

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SSD споживають менше енергії, ніж HDD, але шкідливі викиди при їх виробництві вдвічі більші [Дослідження]

Хоча SSD споживають менше енергії, а також забезпечують на порядок вищу швидкість обміну даними, ніж жорсткі диски, виробництво твердотілих накопичувачів призводить до набагато вищих викидів. Виробничі процеси, як і раніше, використовують в основному викопне паливо. У жорстких дисків також є й інші переваги.

У дослідженні стверджується, що твердотілі накопичувачі створюють найвищі викиди (з урахуванням виробництва) серед усіх компонентів системи — 38% від загального обсягу викидів, пов’язаних із ПК. Для порівняння, на HDD припадає 9% викидів, на відеокарту – 11%, на процесор – 4%, на материнську плату – 17%, на ОЗУ – 9%, на блок живлення – 4%, а на корпус – 6%. У розрахунках використовували ємність накопичувача 512 ГБ, але стверджується, що кількість викидів збільшується лінійно зі зростанням ємності.

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SSD споживають менше енергії, ніж HDD, але шкідливі викиди при їх виробництві вдвічі більші [Дослідження]

Протягом 5-10 років жорсткий диск споживатиме більше енергії, ніж твердотілий накопичувач, але менше, ніж витрачено на створення SSD. Для зменшення шкідливих викидів дослідники пропонують виробляти довговічніші накопичувачі та частіше використовувати HDD.

Про те, як SSD прискорюють роботу ігор на консолях, можна дізнатися зі статті на ITC.ua.

Коротко і зрозуміло про HDR, VRR, Dolby Vision, SSD

Джерело: TechSpot


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