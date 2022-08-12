SSD споживають менше енергії, ніж HDD, але шкідливі викиди при їх виробництві вдвічі більші [Дослідження]

Дослідники з Університету Вісконсін-Медісон та Університету Британської Колумбії опублікували дослідження, в якому стверджується, що виробництво твердотілих накопичувачів може призвести до подвоєння викидів вуглецю в порівнянні з виготовленням HDD. У дослідженні аналізується вуглецевий вплив різних пристроїв та компонентів протягом усього терміну їхньої служби.

Хоча SSD споживають менше енергії, а також забезпечують на порядок вищу швидкість обміну даними, ніж жорсткі диски, виробництво твердотілих накопичувачів призводить до набагато вищих викидів. Виробничі процеси, як і раніше, використовують в основному викопне паливо. У жорстких дисків також є й інші переваги.

У дослідженні стверджується, що твердотілі накопичувачі створюють найвищі викиди (з урахуванням виробництва) серед усіх компонентів системи — 38% від загального обсягу викидів, пов’язаних із ПК. Для порівняння, на HDD припадає 9% викидів, на відеокарту – 11%, на процесор – 4%, на материнську плату – 17%, на ОЗУ – 9%, на блок живлення – 4%, а на корпус – 6%. У розрахунках використовували ємність накопичувача 512 ГБ, але стверджується, що кількість викидів збільшується лінійно зі зростанням ємності.

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Протягом 5-10 років жорсткий диск споживатиме більше енергії, ніж твердотілий накопичувач, але менше, ніж витрачено на створення SSD. Для зменшення шкідливих викидів дослідники пропонують виробляти довговічніші накопичувачі та частіше використовувати HDD.

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Джерело: TechSpot