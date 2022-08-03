AMD показала референсну систему Ryzen 7000 із SSD на базі чипів TLC з 232 шарами та інтерфейсу PCIe Gen5

Під час проведення заходу 2022 Flash Memory Summit компанії AMD та Phison продемонстрували платформу Ryzen 7000 з твердотілим накопичувачем на базі інтерфейсу PCIe Gen5.

Це не вперше, коли Phison демонструє швидкість SSD-накопичувачів наступного покоління. У травні цього року компанія продемонструвала свій PCIe-контролер PS5026-E26, підключений до материнської плати ASUS X670 Hero ROG. Тоді SSD пропонував швидкість послідовного читання до 12 ГБ/с та швидкість запису до 10 ГБ/с.

На цей раз під час демонстрації не використовувалася проміжна карта PCIe, накопичувач підключався безпосередньо до слота M.2 і працював за допомогою доступних для процесора ліній PCIe Gen5. Пристрій заснований на 232-шарових чіпах Micron B58R TLC, які все ще знаходяться на етапі доведення. У цій демонстрації швидкість читання та запису виявилася трохи нижчою – близько 10 ГБ/с. На поточний момент ця нова флешпам’ять TLC працює зі швидкістю 1600 МТ/с, однак вона повинна досягти швидкості 2000 МТ/с, що зрештою має забезпечити швидкість послідовного читання/запису 12/11 ГБ/с.

Показана еталонна платформа AMD Ryzen 7000 оснащена невідомим процесором Ryzen з кодом OPN «100-000000593-20_Y». Завдяки попереднім витокам вже вдалося частково ознайомитись із характеристиками цього чіпа. CPU являв собою 6-ядерний процесор Ryzen 5 7600X Raphael з мікроархітектурою Zen4.

Як очікується, майбутні чипсети AMD X670 і B650 будуть підтримувати накопичувачі PCIe Gen5 M.2. Компанія також має намір представити версії чипсетів X670E та B650E, які додатково забезпечать підтримку інтерфейсу Gen5 для потреб GPU. Поки що на ринку не доступні накопичувачі та ігрові процесори із підтримкою PCIe Gen5. Як очікується, вони з’являться на ринку у четвертому кварталі.

Джерело: videocardz