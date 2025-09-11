США дають $11 млн за "голову" хакера з України

Depositphotos

Українського хакера внесли до списку найбільш розшукуваних в ЄС, а США оголосили за нього винагороду до $11 млн. Якщо його визнають винним, йому загрожує довічне ув’язнення.

Історія з українцем не така смішна, як торішнє вимагання $125 000 французькими багетами, зате набагато серйозніша. Слідство вважає, що 28-річний українець Володимир Тимощук був одним із головних організаторів великої хакерської мережі. За три роки вони викрали близько $18 млрд у різних компаній світу. Тимощука пов’язують із атаками, проведеними за допомогою вірусів-вимагачів — таких як LockerGoga, MegaCortex і Nefilim.

Віруси блокували доступ до корпоративних систем, шифрували файли й вимагали викуп під загрозою оприлюднити дані. Серед відомих жертв — норвезька енергетична компанія Norsk Hydro, яка втратила $81 млн після того, як усі 170 її майданчиків постраждали від нападу. А от програма MegaCortex змінювала паролі Windows і шифрувала файли на ПК, погрожуючи оприлюднити конфіденційні дані, якщо викуп не буде сплачено.

“Тимощук — серійний злочинець, що використовує програму-вимагач, який атакував провідні американські компанії, заклади охорони здоров’я та великі іноземні промислові фірми”, — каже прокурор США Джозеф Ночелла-молодший.

Українець, який діяв під псевдонімами Deadforz, Boba, Msfv та іншими, керував хакерськими атаками з 2018 по 2021 рік. Його звинувачують не лише у власних зломах, а й у тому, що він передавав віруси-вимагачі іншим кіберзлочинцям — за частку з отриманого викупу. Наприклад, з програми Nefilim він отримував до 20% з кожного платежу, який компанії сплачували, щоб повернути доступ до своїх даних.

Злочини українського хакера були настільки масштабними, що за нього взялися спецслужби з Франції, Німеччини, Норвегії, Швейцарії, України, Великої Британії та США. У розсекреченому обвинувальному акті, збереженому The Register, кажуть про десятки постраждалих компаній із США та Європи — їхні назви не розголошуються.

Операцію координували Європол і Євроюст, тож врешті-решт Тимощука офіційно ідентифікували — тепер він у списку найбільш розшукуваних осіб Європи. У США йому висунули 7 федеральних обвинувачень. Серед яких — навмисне пошкодження приватних комп’ютерів і шантаж через витік конфіденційних даних. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: TomsHardware