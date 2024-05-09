Форум Stack Overflow блокує користувачів, незгодних ділитися своїми повідомленнями для навчання ChatGPT

На популярному інтернет-форумі для програмістів Stack Overflow розгорілася віртуальна війна між адміністрацією та користувачами. Причиною тому стало партнерство Stack Overflow з OpenAI з метою навчання моделей штучного інтелекту на прикладі повідомлень користувачів форуму.

Це сподобалося далеко не всім. Після оголошення цього партнерства багато користувачів Stack Overflow почали видаляти або змінювати свої питання та відповіді. Тим самим вони хотіли запобігти використанню їхніх матеріалів для навчання ChatGPT.

Однак така поведінка користувачів не сподобалась вже адміністрації Stack Overflow. Як наслідок, модератори форуму почали карати блокуванням користувачів, які вдаються до видалення або редагування своїх попередніх повідомлень. В той час як користувачі кажуть, що вони мають право видаляти власний контент з форуму, спираючись на «право на забуття», адміністрація Stack Overflow посилається на умови використання форуму (які, як відомо, всі погоджуються виконувати, але майже ніколи не читають при реєстрації). Умови містять пункт про невідкличне право володіння всім контентом.

Користувачі, які не згодні з тим, щоб їхній вміст використовувався для навчання ChatGPT, особливо обурені швидкими змінами політики Stack Overflow щодо генеративного ШІ. Протягом багатьох років на сайті діяло постійне правило, яке забороняло використання генеративного штучного інтелекту для написання чи переформулюванні будь-яких запитань чи відповідей. Модераторам було дозволено та рекомендовано використовувати програмне забезпечення для виявлення ШІ під час перегляду дописів. Однак нещодавно компанія змінила свою політику відносно ШІ.

Користувач Stack Overflow Бен опублікував на Mastodon розповідь про свій досвід редагування своїх найуспішніших відповідей, щоб спробувати уникнути використання його роботи для цілей OpenAI. Серед іншого він написав:

«[Репресії модератора] лише нагадують, що все, що ви публікуєте на будь-якій із цих платформ, може і буде використано для отримання прибутку. Це лише питання часу, поки всі ваші повідомлення в Discord, Twitter тощо буде зібрано, подано в модель і продано назад вам».

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Джерело: tomshardware

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