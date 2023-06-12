Starfield — 45 хвилин геймплею, системні вимоги та деталі передзамовлення величезної космічної RPG від Bethesda

Bethesda провела захід Starfield Direct, присвячений винятково майбутній грі Starfield. Це довгоочікуваний проєкт у жанрі RPG, який геймдиректор Тодд Ховард схарактеризував як «Skyrim у космосі». І ще примітно, що це буде перший новий ігровий всесвіт Bethesda за 25 років.

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У рамках 45-хвилинної презентації Starfield Direct компанія Bethesda поділилася подробицями про міста та поселення в грі, дерева навичок, поліпшення та космічні бої. Також було опубліковано системні вимоги Starfield.

Основний сюжет зосереджено на групі дослідників космосу Constellation. Столиця New Atlantis, за словами Bethesda, є найбільшим містом, яке вона колись створювала. Тут можна буде зустріти багато неігрових персонажів (NPC), які просто живуть своїм життям, знайти квести, прослухати різні діалоги.

У Starfield буде понад 1000 планет, доступних для відвідування гравцями, дослідження, облаштування аванпостів. Планети відрізняються зовнішнім виглядом та гравітацією, що вплине на деякі аспекти гри. Космічний простір буде не зовсім порожнім. Тут належить пересуватися полями астероїдів і досліджувати занедбані кораблі.

Створення персонажів також є важливою частиною Starfield та системи навичок гри. У системі генерації персонажів доступно безліч параметрів індивідуального налаштування, включаючи форму шрамів і зубів, рис характеру та ін. Щоразу при підвищенні рівня гравець отримує очко навичок, що дозволяє розблокувати навички, а ранги відкриваються через випробування. Усього існує п’ять різних дерев навичок з чотирма рангами для кожної навички.

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Корабель є ключем до навігації. Гравець зможе купувати кораблі й налаштовувати їх за допомогою поліпшень, які можна придбати. Деякі з членів Constellation можуть подорожувати разом з гравцем на кораблі, і кожен компаньйон має унікальні ланцюжки квестів. Також можна найняти додатковий екіпаж.

Кораблі включають систему живлення, що налаштовується, яка дозволяє підвищити швидкість корабля або посилити гармати й щити. Після пошкодження ворожого корабля його можна пограбувати, розібрати або взяти на абордаж. Також ворожий корабель можна взяти під контроль та зробити його частиною власного флоту.

Аванпости на планетах можуть збирати ресурси, поки гравець мандрує космосом і займається іншими справами. Отримані ресурси можна використовувати для створення предметів, включаючи різні модифікації зброї.

Ще Bethesda згадала можливість отримання надприродних здібностей, а також про вихід розширення Shattered Space. Гра Starfield вийде 6 вересня на платформах Xbox Series X/S та ПК. Вона вже доступна для попереднього замовлення у Steam (1699 грн за стандартну версію та 2499 грн за версію DIGITAL PREMIUM) та Xbox (1795 грн за стандартну версію та 2560 грн за версію Premium Edition). При оформленні передзамовлення можна отримати набір внутрішньоігрових бонусних скінів. Колекційне видання Starfield Constellation Edition запропонує ранній доступ до гри (за 5 днів до офіційного релізу), доступ до розширення та годинник Starfield Chronomark Watch, що фігурує у грі.

Системні вимоги Starfield

Мінімальні:

ОС: Windows 10 22H2 (10.0.19045)

Процесор: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Версії 12

Мережа: Широкосмугове підключення до інтернету

Місце на накопичувачі: 125 ГБ (потрібний SSD)

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