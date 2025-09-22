banner
Starlink непотрібний: SoftBank успішно роздала 5G на телефони з літака на висоті 3 км

SoftBank

Японська телекомунікаційна компанія SoftBank успішно забезпечила наскрізне підключення 5G на звичайних смартфонах за допомогою базової станції на борту літака на висоті близько 3 км.

Польові випробування проводились у липні цього року над островом Хатідзе. Легкий літак підключив наземну інфраструктуру через фідерне з’єднання на частоті 26 ГГц та сервісний канал на частоті 1,7 ГГц. 

На відміну від традиційного використання супутників на низькій навколоземній орбіті для забезпечення прямого зв’язку із пристроями, SoftBank використовує станції на літаках, які ширяють у стратосфері, на висоті близько 20 км над Землею. На такій висоті затримки сигналу значно нижчі, менше проблем з потужністю та ефектом Доплера.

Станція на борту літака використовувала технологію формування променя для створення шести спрямованих осередків, закріплених на землі, навіть коли літак кружляв в режимі очікування. Система автоматично змінювала зону покриття променя кожні 60°, імітуючи поведінку майбутньої стратосферної платформи.

Конфігурація системи у рамках польових випробувань/SoftBank

Радіостек SoftBank поєднує зворотний зв’язок у міліметровому діапазоні хвиль від землі до літака з каналом зв’язку з частотою нижче 2 ГГц від літака до користувацьких пристроїв, об’єднуючи усю мережу у 5G. Це дозволяє вузлам HAPS на літаках працювати як базові інтелектуальні станції зв’язку, а не тільки як транслятори та ретранслятори. Компанія також перевірила доплерівську корекцію, автоматичне керування потужністю та адаптивне стеження за променем, необхідним для комерційного обслуговування у небі.

Порівняно із системами супутникового зв’язку, як от AST SpaceMobile, яка до цього вже демонструвала можливість забезпечення 5G-зв’язку з космоса, станції HAPS на літаках здатні охоплювати більші площі з меншими втратами потужності сигналу і ефективнішим повторним використанням спектра.

Завдяки недавнім рішенням Міжнародного союзу електрозв’язку, такі оператори як SoftBank, тепер можуть розгортати HAPS у наземних діапазонах мобільного зв’язку, включаючи 700 МГц, 850 МГц, 1,7 ГГц та 2,5 ГГц. Робота SoftBank може призвести до появи мережі 5G у місцях, недоступних для вишок, наприклад, у зонах стихійного лиха, у відкритому морі або на віддалених островах. Компанія поки що не повідомила, коли планує масштабувати проект до повноцінного комерційного запуску, але технічна основа вже є.

Джерело: Tom’sHardware

