Вперше у світі: лазерний зв'язок між літаком та супутником працював зі швидкістю 1 Гбіт/с

General Atomics

Американська оборонно-технічна компанія General Atomics спільно з канадською компанією Kepler Communications успішно випробувала прототип системи лазерного зв’язку під час польоту літака.

За результатами випробування, вдалось передати дані зі швидкістю до 1 Гбіт/с між літаком De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter та супутником Kepler на низькій навколоземній орбіті. Це продемонструвало серйозний потенціал системи лазерного зв’язку для майбутнього високошвидкісного з’єднання. У такому разі традиційні системи радіозв’язку можуть виявитись неефективними та застарілими.

Навідміну від передачі даних по оптоволоконних кабелях, передача інформації через повітря набагато складніша. Передача ж даних від об’єкту, що рухається в атмосфері, до високошвидкісного приймача, що рухається поза атмосферою, — це, звичайно, зовсім інше завдання. Однак General Atomics та Kepler Communications довели, що це можливо.

Оптичний термінал зв’язку, розроблений General Atomic, був встановлений на даху літака і успішно встановив зв’язок зі супутником Kepler, також сумісним з конструкціями супутників Tranche-0 Агентства космічного розвитку США (SDA).

Оптичний термінал був розроблений у рамках програми SDA “Проліферована архітектура космічного винищувача”. Термінал побудований на базі лазера потужністю 10 Вт з технічною дальністю дії 5,5 тис. км та максимальною швидкістю передачі даних до 2,5 Гбіт/с. Однак в цьому випробуванні передавати дані необхідно було на значно меншу відстань. Пікова швидкість передачі даних склала 1 Гбіт/с.

“Повітряний OCT виконав наведення, захоплення, відстеження та захоплення супутника, сумісного з Tranche 0, а потім передав пакети даних для перевірки працездатності висхідної та низхідної ліній зв’язку. Наш OCT призначений для усунення прогалин у зв’язку, забезпечуючи безпечну та надійну передачу даних для підтримки тактичних та оперативних завдань”, — пояснив президент General Atomic-EMS Скотт Форні.

Головним досягненням цього випробування та справжнім успіхом для його учасників стало те, що воно довело можливість успішної взаємодії пристроїв від різних постачальників з використанням нового лазерного стандарту передачі даних. Для майбутніх демонстрацій General Atomic побудувала кілька нових систем OCT, які будуть запущені на космічних платформах GA-75 у 2026 році, демонструючи лазерний зв’язок із супутниками SDA, сумісними з Tranche-1.

Джерела: New Atlas; Tom’sHardware