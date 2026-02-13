Steam додаватиме у відгуки характеристики ПК та анонімні дані про FPS

Steam / Valve

Останнє бета-оновлення Steam додає можливість прикріплювати характеристики свого ПК під час написання або редагування огляду гри.





Valve пояснила, що гравці одразу побачать, на якому “залізі” запущено гру, і зрозуміють, чи очікувати схожої продуктивності. Опція з’явилася у нотатках до оновлення клієнта як “можливість додавати характеристики обладнання під час написання або оновлення огляду користувача Steam на сторінці магазину гри”.

Це відповідь на стару проблему з відгуками. Гравці часто ставили “не рекомендую” тільки через фрізи або вильоти, навіть якщо сама гра подобалась. Це траплялося із новими релізами на ПК, які начебто відповідають вимогам. Тепер під відгуком буде видно конфігурацію комп’ютера. Завдяки цьому можна буде зрозуміти проблема масова чи це просто слабке залізо.

Також платформа в беті додає добровільну передачу анонімних даних про FPS на пристроях зі SteamOS. Коли функцію ввімкнено, клієнт збиратиме інформацію про FPS під час гри. Дані не прив’язуються до акаунта, але маркуються типом обладнання. За словами розробників, це потрібно, щоб “дізнатися про сумісність ігор та покращити” сервіс.

Окрім цього, бета-оновлення включає дрібніші зміни. Налаштування й навігація в Steam Family стала зручнішою на ПК, Steam Deck та мобільних. Valve виправила баг, через який після зупинки стримінгу все одно падала швидкість завантаження. На Linux усунули помилку, через яку Proton‑ігри в офлайн‑режимі позначалися як “Недійсні” при дуже великих бібліотеках. Також тепер через портативну консоль можна писати коментарі, якщо ви не згодні з рейтингом Deck Verified.





Ми писали, що Valve оновила систему нагород спільноти. Раніше платформа запустила персоналізовані рекомендації нових ігор під назвою “Особистий календар” та оновлений клієнт.

Джерело: Games Radar