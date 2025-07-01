Steam навчився показувати, скільки кадрів у грі справжні, а скільки — згенеровані

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Steam отримав оновлену панель продуктивності — вона тепер показує не просто частоту кадрів, а й те, скільки з них було згенеровано сторонніми технологіями.

Йдеться про візуальні FPS, створені за допомогою технологій на кшталт DLSS від Nvidia чи FSR від AMD. Valve вже зробила функцію доступною у звичайній версії Steam, але поки що орієнтована лише на Windows і найпоширеніше графічне залізо.

Новий інструмент аналізу продуктивності має чотири рівні деталізації: від простого лічильника FPS до повного набору даних — з розбивкою по CPU, GPU, оперативній пам’яті та типу кадрів. Valve попереджає, що чим більше інформації ви оберете, тим більше простору займатиме панель на екрані.

Ключова новинка — підрахунок «фальшивих кадрів». Тобто тих, що не рендеряться графічним ядром, а згенеровані після обробки, щоб створити ілюзію більш плавного відеоряду. Проте такі кадри не зменшують затримку між тим, як гравець натискає кнопку (наприклад, стріляє або рухається), і тим, як ця дія відображається на екрані. Для шутерів або кіберспортивних ігор такий показник може бути ключовим.

«Генерація кадрів не впливає на такі речі, як затримка керування, які важливі для змагальних гравців, але вона може зробити зображення візуально плавнішим на сучасних моніторах з високою частотою оновлення», — пише Valve.

Тобто якщо гра дійсно видає 30 кадрів за секунду, але згенеровані DLSS додають ще 30 — ви бачитимете 60 FPS, але відчуття керування може залишитись на рівні 30. Схожі інструменти вже є у Steam Deck (через MangoHud), але тепер вони вбудовані безпосередньо у ПК-версію Steam, і це суттєво спростить діагностику для більшості гравців.

Крім того, Valve обіцяє з часом додати більше функцій — наприклад, підказки щодо типових проблем із продуктивністю й детальніші графіки при натисканні Shift+Tab у грі. Раніше компанія оновила інструменти пошуку ігор за специфічними запитами.

Джерело: Valve