Новини Ігри 24.09.2025 comment views icon

"Новий" Steam вийшов з бети: з розумним пошуком, окремим розділом рекомендацій та іншими змінами

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Новий" Steam вийшов з бети: з розумним пошуком, окремим розділом рекомендацій та іншими змінами
Steam / Valve

Valve офіційно оновила магазин Steam — користувачі можуть побачити новий інтерфейс, який тестували в беті кілька місяців. Редизайн торкнувся не лише зовнішнього вигляду.

Платформа оновила пошук, рекомендації та навігацію, щоб зробити магазин більш персональним і зручним: як на ПК, так і на Steam Deck та мобільних пристроях. Раніше Valve додала швидший In-Game Overlay та виправлений лічильник FPS, а на сьогодні основні зміни такі:

  • Меню зверху та збоку об’єднали в одну панель — навігація стала компактнішою.
  • Пошук тепер працює за назвою і тегами, показує популярні запити та нещодавні перегляди.
  • Панель автоматично ховається при прокрутці вниз і повертається, коли гортати вгору.
  • У розділі “Рекомендації” — добірки на основі жанрів, покупок, часу в грі та активності друзів.
  • Категорії стали адаптивними — система підлаштовується під інтереси користувача.
  • Оновлено відеоплеєр — поки що лише на вибраних сторінках.

Стосовно об’єднаного меню додаємо, що тепер стрічка займає менше місця та автоматично ховається під час прокручування сторінки вниз, повертаючись при русі вгору. Очікується, що можливість дозволить швидше орієнтуватися у великому каталозі ігор.

Про оновлений пошук теж можна розповісти більше — якщо ви не пам’ятаєте точну назву тайтла, система все спробує підібрати схожі варіанти. Тобто пошук стане трохи розумнішим. А от новий відеоплеєр ще будуть допрацьовувати в майбутньому.

Valve подякувала всім, хто брав участь у тестуванні бети. Платформа нагадала, що охочі можуть приєднатися до майбутніх експериментів — достатньо активувати бета-версію клієнта Steam. Якщо у вас з’явиться бажання захейтити новий дизайн, просто нагаю — українці потрапили в ТОП-5 “найтоксичніших” націй у Steam.

Джерело: Steam

Популярні новини

arrow left
arrow right
Екс-працівник Bandai Namco вкрав настільки багато грошей, що довелось скоротити зарплати босам
Зустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007: First Light і дата виходу
В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії
В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%
У Steam-грі Chemia виявили шкідливе ПЗ, що крало криптовалюту та дані користувачів
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
Фани серіалу "Фолаут" розкрили "таємничу" роль Маколея Калкіна за формою вух
"Знайте, куди йдуть ваші гроші": United24 розкрила перелік ігор-спонсорів війни в Україні
Моріа випускає червоний вірус: вийшло друге DLC для Atomfall з новими фіналами
Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
Мутанти, чума і пістолети: творці Ghostrunner анонсували "наполеонівський" соулс-лайк Valor Mortis
Шоуранер "Чужий: Земля" знімає серіал за мотивами Far Cry, — злив Ubisoft
Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 переробить баланс луту в сховках по всій Зоні
Четверо друзів, старий будинок і проклята настолка — Ludogram представила горор Invokyr
Фан зібрав інтерактивну мапу GTA 6 на основі трейлерів і витоків
Перевзулися? Microsoft повертає базову ціну ігор до $70, передзамовникам The Outer Worlds 2 повернуть «переплату»
Творці The Witcher 4 пов'яжуть сюжет з новим романом Сапковського
Epic Games роздає виживач у вічній зимі з рейтингом 84%
Кіану Рівз хоче повернутися до ролі Джонні Сільверхенда в Cyberpunk 2
Розробник Concord: "Геймери люблять спостерігати за провалами ігор"
У Китаї дітей змушують грати по 15 годин на день, щоб позбутися ігрової залежності
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати