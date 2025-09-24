"Новий" Steam вийшов з бети: з розумним пошуком, окремим розділом рекомендацій та іншими змінами

Steam / Valve

Valve офіційно оновила магазин Steam — користувачі можуть побачити новий інтерфейс, який тестували в беті кілька місяців. Редизайн торкнувся не лише зовнішнього вигляду.

Платформа оновила пошук, рекомендації та навігацію, щоб зробити магазин більш персональним і зручним: як на ПК, так і на Steam Deck та мобільних пристроях. Раніше Valve додала швидший In-Game Overlay та виправлений лічильник FPS, а на сьогодні основні зміни такі:

Меню зверху та збоку об’єднали в одну панель — навігація стала компактнішою.

Пошук тепер працює за назвою і тегами, показує популярні запити та нещодавні перегляди.

Панель автоматично ховається при прокрутці вниз і повертається, коли гортати вгору.

У розділі “Рекомендації” — добірки на основі жанрів, покупок, часу в грі та активності друзів.

Категорії стали адаптивними — система підлаштовується під інтереси користувача.

Оновлено відеоплеєр — поки що лише на вибраних сторінках.

Стосовно об’єднаного меню додаємо, що тепер стрічка займає менше місця та автоматично ховається під час прокручування сторінки вниз, повертаючись при русі вгору. Очікується, що можливість дозволить швидше орієнтуватися у великому каталозі ігор.

Про оновлений пошук теж можна розповісти більше — якщо ви не пам’ятаєте точну назву тайтла, система все спробує підібрати схожі варіанти. Тобто пошук стане трохи розумнішим. А от новий відеоплеєр ще будуть допрацьовувати в майбутньому.

Valve подякувала всім, хто брав участь у тестуванні бети. Платформа нагадала, що охочі можуть приєднатися до майбутніх експериментів — достатньо активувати бета-версію клієнта Steam. Якщо у вас з’явиться бажання захейтити новий дизайн, просто нагаю — українці потрапили в ТОП-5 “найтоксичніших” націй у Steam.



Джерело: Steam