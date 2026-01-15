Новини Ігри 15.01.2026 comment views icon

Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти

Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти
Steam / Valve

Steam змінив систему нагород спільноти, які з’явилися у 2020 році. Відтепер нагороди більше не приносять бали Steam, а значок клоуна, відомий як частина тролінгу, взагалі зник.

Протягом кількох років користувачі могли відмічати огляди, гайди та пости анімованими значками, як-от сердечками, смайлами, жестами й тим самим клоуном. За кожну нагороду автор допису отримував бали Steam, які можна було витрачати в магазині балів на рамки, анімації та інше.

Юзери швидко почали використовувати клоуна під будь-яким контентом, який комусь не подобався або здавався дурним. Оскільки за нагороди давали бали, з’явився простий стимул: публікувати провокаційний або відверто сміттєвий контент, щоб зібрати більше реакцій. Valve каже, що така система заохочувала не якість, а шум.

“Однак ми помітили, що така система заохочувала і винагороджувала дуже специфічний вміст, який привертав до себе увагу, і не дозволяла сфокусуватися на великій кількості іншого продуманого, виваженого та креативного вмісту”, — пояснює сервіс.

Тепер усе змінили: на платформі залишили тільки 12 нагород. Це золотий значок, квітка, серце, перець, сміх, 100%, рятівне кільце, потрапити в “яблуко”, +1, лампочка, скриня та чашка чаю. Клоуна серед них немає, як власне і більшості старих значків.

Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти
Реакції, які тепер залишилися в Steam

Тепер у Steam нагороди не дають балів і не відкривають нові значки профілю. Тобто навіть якщо хтось поставить нагороду “для приколу”, автор нічого з цього не отримає. Усі нові жетони для відзначення рецензій або профілів коштують 500 балів, а самі нагороди можна просто показати у спеціальній вітрині профілю. Valve пояснила свою систему так:

“Користувачі більше не отримуватимуть жетони разом із нагородами спільноти Steam другого видання. Замість цього ціллю системи буде лише прояв вдячності автору вмісту, а ще вона слугуватиме сигналом для користувачів, що комусь припав до душі цей вміст”, — пише

Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти
Нова ціна нагород

Тож блазні тепер можуть забути про дні, коли можна було запостити провокативний допис і отримати свої “чайові” від Valve. Пізніше планується розширення кількості речей, на які користувачі зможуть витратити свої жетони.

Steam без блазнів: Valve оновила систему нагород спільноти
Оновлена вітрина профілю з нагородами

Джерело: PC Gamer

