Steam опублікував персональний ігровий «Підсумок 2023 року» для кожного користувача

До кінця року Steam підготувала «Підсумок 2023 року» для кожного свого користувача. Персоналізована статистика дає ретроспективний погляд на ігрову активність користувача у рамках сервісу.

Підсумок року показує, скільки часу було витрачено на ігри в Steam у 2023 році на різних платформах і в різні місяці. Ключові дані статистики відображають загальну кількість зіграних ігор, виявлених нових ігор, розблокованих досягнень та днів ігрового процесу поспіль. Сервіс також виділяє найкращі ігри року із докладною статистикою витраченого часу та кількості запусків. Час гри розбитий по місяцях, щоб гравці могли бачити, коли вони були найактивнішими.

— Steam (@Steam) December 18, 2023