«Ріддік: Фурія»: Він Дізель розпочне роботу над четвертою частиною кінофраншизи у серпні

Цього літа Він Дізель знову втілиться у свого відомого персонажа Річарда Б. Ріддіка. Зірка «Форсажу» 26 серпня розпочинає роботу над фільмом «Ріддік: Фурія», четвертою частиною франшизи. Стрічку зніматимуть у Німеччині, Іспанії та Великобританії.

«Ріддік: Фурія» стане продовженням епопеї, яка включає фільми «Чорна діра» 2000 року, «Хроніки Ріддіка» (2004) та «Ріддік» (2013). Як підказує назва, у стрічці Ріддік нарешті повертається у свій рідний світ — місце, яке він майже не пам’ятає і яке, як він боїться, може залишитися в руїнах. Але там він знаходить інших фурійців, які борються за своє існування проти нового ворога — і деякі з них більше схожі на Ріддіка, ніж він міг собі уявити.

Проєкт возз’єднує Дізеля зі сценаристом та режисером Девідом Тухі, який був сценаристом та режисером попередніх трьох фільмів, а зараз завершив написання сценарію фінансового трилера «Великі собаки» Рідлі Скотта. Дізель буде продюсувати фільм під своїм лейблом One Race Films разом із Самантою Вінсент. Торстен Шумахер (Rocket Science) та Ларс Сільвест (Thank You Studios) також будуть продюсерами, разом з Джо Нойротером.

Також у Дизеля є список бойовиків, запланованих на майбутнє, включно з фіналом «Форсажу», новим «Мисливцем на відьом», фільмом Mattel «Rock ‘Em Sock ‘Em Robots» та «Коджак» від Universal. Останніми тижнями він говорить про «Ріддік: Фурія» в соціальних мережах.

Джерело: Variety