Новий костюм: Джеймс Ганн показав Супермена у виконанні Девіда Коренсвета

Поки тривають знімання нового фільму «Супермен» (раніше відомого як «Супермен: Спадщина») режисер та сценарист Джеймс Ганн демонструє фото виконавця головної ролі Девіда Коренсвета у новому костюмі. Фото було зроблено на знімальному майданчику Джессом Мігліо безпосередньо з камери.

Костюм місцями здається брудним та пошарпаним — у Супермена явно був непростий день. Це підказує, що Сталева людина, ймовірно, отримала достойного противника, який здатний потріпати витривалого криптонця.

Девід Коренсвет з роллю «Супермена» отримує першу головну роль у голлівудському фільмі та величезний кар’єрний стрибок. Тридцятирічний актор найбільш відомий своїми ролями другого плану у двох серіалах Netflix, створених Раяном Мерфі: «Політик» та «Голлівуд». Його найвідоміша роль у фільмі до «Супермена» була у стрічці «Перлина», фільмі жахів режисера Ті Веста з Мією Гот у головній ролі.

Пару Корнесвету у «Супермені» складе володарка «Еммі» за «Дивовижну місис Мейзел» Рейчел Броснаген у ролі Лоїс Лейн. Ніколас Холт зіграє лиходія Лекса Лютора. Акторський склад також включає Скайлера Джизондо (Джиммі Олсен), Ентоні Керрігана (Метаморфо), Еді Гатегі (Містер Терріфік), Натана Філліона (Гай Гарднер), Ізабелу Мерсед (Дівчина-яструб).

Хоча початково фільм називався «Супермен: Спадщина», Ганн заявив у лютому, що скоротив назву до «Супермена». Приблизно в той же час Ганн опублікував першу фотографію акторського складу з першої сесії читання сценарію фільму. «Супермен» вийде в кінотеатрах 11 липня 2025 року.

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Джерело: Variety