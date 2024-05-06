Windows 11 24H2 вимагатиме чипів з ARM v8.1 та SSE 4.2 — до побачення, Snapdragon 835 та старі процесори x86

Windows 11 підтримує різноманітні процесори ARM від Qualcomm. Згідно з офіційною документацією, для підтримки потрібний комп’ютер з процесором Snapdragon 850 або новішим. Однак на ПК з Snapdragon 835, оригінальним чипом для Windows на ARM від 2016 року, можуть обійти апаратні вимоги та встановити Windows 11 на власний ризик. Це може скоро закінчитися.

Починаючи з Windows 11 версії 24H2, для роботи операційної системи Microsoft потрібен ARM-процесор з ядрами версії 8.1. Спроба завантажити ОС на пристрої з ARM v8.0 призведе до збоїв системи. Snapdragon 835 має ядрами Kryo 280, які є похідними від Cortex-A73 і не підходять.

Хоча Windows 11 ніколи не підтримувала процесор Snapdragon 835, технічно можливо встановити операційну систему на комп’ютери з цим чипом. Через це багато хто вважає вимоги до апаратного забезпечення Windows 11 умовними — нібито це трюк, щоб змусити клієнтів купувати новіше обладнання. Microsoft заперечує ці звинувачення та стверджує, що ОС не підтримує велику кількість відносно потужних чипів через безпеку.

Коли Windows 11 версії 24H2 отримує більше функцій та вимагатиме підтримки новіших інструкцій, користувачі побачать, що їхні старі комп’ютери фізично нездатні працювати з найновішою версією.

Те саме станеться зі старими процесорами x86 без підтримки POPCNT та набору інструкцій SSE 4.2. Snapdragon 835, втім, є набагато новішим процесором. Припинення підтримки ARM v8.0 також означає кінець шляху для ентузіастів, які все ще «граються» телефонами Lumia. Однак Surface Duo все ще зможуть працювати з Windows 11, оскільки мають набагато новіші Snapdragon.

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Джерело: Neowin

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