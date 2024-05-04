Firefox з 7470 відкритими вкладками ніяк не заважав роботі Mac протягом двох років — користувачка дорожить ними як пам’яттю

Користувачка X Twitter hazel не закриває вкладки браузера Firefox, тому що це «схоже на подорож спогадами». Програмістка тримає кілька тисяч вкладок Firefox відкритими на своєму Mac понад два роки, і не планує закривати їх найближчим часом.
«Мені подобається прокручувати назад і переглядати кластери вкладок кількох місяців тому — це ніби подорож у пам’ять про все, що я робила, що вивчала, що думала», — каже вона.
Хейзел опублікувала скриншот з 7470 відкритими вкладками, коли виявила, що браузер не може відновити всі вкладки. Однак вона змогла повернути вкладки до життя через кеш профілю Firefox і каже, що перезавантаження зайняло «не більше хвилини».
thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache… i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB
— hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024
«Я відчуваю, що частина мене відновилася», — написала Хейзел після відновлення вкладок Firefox.
Дивно, але всі ці вкладки не вплинули на продуктивність комп’ютера. Представник Mozilla підтвердив, що маса відкритих вкладок Firefox практично не споживає пам’яті.
«Firefox досить ефективно використовує пам’ять і фактично не завантажує сайти, доки я не оберу вкладку, тому він не дуже ресурсомісткий», — каже Хейзел.
Для порівняння, браузер Google Chrome в автора цієї новини прямо зараз споживає 1777 МБ з 33 вкладками та увімкненим режимом економії оперативної пам’яті.
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Джерело: PCmag