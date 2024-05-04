Firefox з 7470 відкритими вкладками ніяк не заважав роботі Mac протягом двох років — користувачка дорожить ними як пам’яттю

Користувачка X Twitter hazel не закриває вкладки браузера Firefox, тому що це «схоже на подорож спогадами». Програмістка тримає кілька тисяч вкладок Firefox відкритими на своєму Mac понад два роки, і не планує закривати їх найближчим часом.

«Мені подобається прокручувати назад і переглядати кластери вкладок кількох місяців тому — це ніби подорож у пам’ять про все, що я робила, що вивчала, що думала», — каже вона.

Хейзел опублікувала скриншот з 7470 відкритими вкладками, коли виявила, що браузер не може відновити всі вкладки. Однак вона змогла повернути вкладки до життя через кеш профілю Firefox і каже, що перезавантаження зайняло «не більше хвилини».

thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache… i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB — hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024

«Я відчуваю, що частина мене відновилася», — написала Хейзел після відновлення вкладок Firefox.

Дивно, але всі ці вкладки не вплинули на продуктивність комп’ютера. Представник Mozilla підтвердив, що маса відкритих вкладок Firefox практично не споживає пам’яті.

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«Firefox досить ефективно використовує пам’ять і фактично не завантажує сайти, доки я не оберу вкладку, тому він не дуже ресурсомісткий», — каже Хейзел.

Для порівняння, браузер Google Chrome в автора цієї новини прямо зараз споживає 1777 МБ з 33 вкладками та увімкненим режимом економії оперативної пам’яті.

Джерело: PCmag