Firefox з 7470 відкритими вкладками ніяк не заважав роботі Mac протягом двох років — користувачка дорожить ними як пам’яттю

Користувачка X Twitter hazel не закриває вкладки браузера Firefox, тому що це «схоже на подорож спогадами». Програмістка тримає кілька тисяч вкладок Firefox відкритими на своєму Mac понад два роки, і не планує закривати їх найближчим часом.

«Мені подобається прокручувати назад і переглядати кластери вкладок кількох місяців тому — це ніби подорож у пам’ять про все, що я робила, що вивчала, що думала», — каже вона.

Хейзел опублікувала скриншот з 7470 відкритими вкладками, коли виявила, що браузер не може відновити всі вкладки. Однак вона змогла повернути вкладки до життя через кеш профілю Firefox і каже, що перезавантаження зайняло «не більше хвилини».

thank you to everyone who provided info on how to restore an old session from the profiles cache… i feel like a part of me is restored pic.twitter.com/IGNGIrNfHB

— hazel☀️ (@sodiumPen) April 30, 2024