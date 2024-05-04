Новини Софт 04.05.2024 о 17:47 comment views icon

Firefox з 7470 відкритими вкладками ніяк не заважав роботі Mac протягом двох років — користувачка дорожить ними як пам’яттю

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Андрій Русанов

Автор сайту

Firefox з 7470 відкритими вкладками ніяк не заважав роботі Mac протягом двох років — користувачка дорожить ними як пам’яттю

Користувачка X Twitter hazel не закриває вкладки браузера Firefox, тому що це «схоже на подорож спогадами». Програмістка тримає кілька тисяч вкладок Firefox відкритими на своєму Mac понад два роки, і не планує закривати їх найближчим часом.

«Мені подобається прокручувати назад і переглядати кластери вкладок кількох місяців тому — це ніби подорож у пам’ять про все, що я робила, що вивчала, що думала», — каже вона.

Хейзел опублікувала скриншот з 7470 відкритими вкладками, коли виявила, що браузер не може відновити всі вкладки. Однак вона змогла повернути вкладки до життя через кеш профілю Firefox і каже, що перезавантаження зайняло «не більше хвилини».

«Я відчуваю, що частина мене відновилася», — написала Хейзел після відновлення вкладок Firefox.

Дивно, але всі ці вкладки не вплинули на продуктивність комп’ютера. Представник Mozilla підтвердив, що маса відкритих вкладок Firefox практично не споживає пам’яті.

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«Firefox досить ефективно використовує пам’ять і фактично не завантажує сайти, доки я не оберу вкладку, тому він не дуже ресурсомісткий», — каже Хейзел.

Для порівняння, браузер Google Chrome в автора цієї новини прямо зараз споживає 1777 МБ з 33 вкладками та увімкненим режимом економії оперативної пам’яті.

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Джерело: PCmag


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