Stellantis додасть ChatGPT до автомобілів Peugeot «для розмов з водієм», за прикладом VW та Mercedes

Концерн Stellantis планує використовувати ChatGPT в автомобілях Peugeot для вдосконалення голосового асистента, приєднавшись до конкурентів, як-от Volkswagen і Mercedes-Benz.

Ми впровадимо ChatGPT у всіх автомобілях, включаючи нову модель e-3008, і невеликі комерційні автомобілі. — Жером Мішерон, директор з продуктового плану Peugeot.

Peugeot запустить пілотну версію сервісу ChatGPT, який зможе підключатися до системи управління автомобілем і відповідати на багато загальних або пов’язаних з навігацією питань, в п’яти країнах — Франції, Великобританії, Німеччині, Італії та Іспанії. Планується, що сервіс стане стандартним обладнанням вже цього року.

Минулого року Mercedes-Benz, розпочав випробування в США, давши водіям змогу використовувати ChatGPT, заявивши, що це має допомогти отримувати більш природні відповіді та справлятися із запитами: від деталей пункту призначення і закінчуючи пропозиціями щодо вечері, передає Reuters.

Volkswagen заявив раніше цього місяця, що до середини року його голосовий асистент буде інтегрований з ChatGPT для полегшення інтерактивного діалогу з водіями. Peugeot також заявила, що запровадить нову восьмирічну гарантію на e-3008, порівняно з нинішньою дворічною гарантією на традиційні автомобілі, щоб спробувати заохотити водіїв переходити на електромобілі.

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