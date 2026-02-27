Від S.T.A.L.K.E.R. до S.T.R.A.N.G.E.R.: Сергій Григорович повертається з новою грою про світ після ядерної катастрофи

S.T.R.A.N.G.E.R.: Сергій Григорович повертається в геймдев з новою sci-fi грою

Сергій Григорович — колишній засновник GSC Game World — наразі працює над новим проектом S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS. Це гра в жанрі наукової фантастики, події якої розгортаються в постапокаліптичному світі.





За словами Григорович, це буде не просто чергова гра, а глибокий імерсивний досвід, який здивує навіть вимогливих фанатів:

“Ми створюємо не просто гру, а імерсивний стрибок. S.T.R.A.N.G.E.R. вбере в себе все найкраще, що ми напрацювали за більш ніж 33 роки роботи різних команд компанії, але при цьому запропонує фанатам технології та підхід, яких індустрія ще не бачила”, — заявив він

Проєкт під назвою S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS розповідатиме про події, які розгортаються у світі після глобальної ядерної катастрофи. Розробники планують поєднати знайомі механіки з попередніх хітів з новими технологічними рішеннями, зокрема у сфері штучного інтелекту. Тобто це буде знайомий дух, але на сучасному технологічному рівні.

Паралельно Григорович запускає ще й криптовалютний проєкт, хоча подробиць поки не розкриває.





Нагадаємо, Сергій Григорович заснував студію GSC Game World у Києві ще у 1995 році та стояв за створенням культових серій Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., а також ігор American Conquest, Heroes of Annihilated Empires та Alexander. У 2023 році контроль над студією отримав бізнесмен Максим Кріппа. Згодом, у 2024 році, GSC Game World випустила гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яку продовжує підтримувати патчами й нині.

Свого часу Григорович заявив, що “втомився бігати як білка в колесі” та повністю відійшов від ігрового бізнесу. Отже, після відпочинку він знову готовий повернутися до розробки ігор з новим науково-фантастичним проектом S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Інтерфакс-Україна